Billiges Geld und Spekulanten – Die Hinweise für eine Börsenblase werden immer deutlicher Tweets von Elon Musk lassen Kurse hochschiessen, Kleinanleger treiben die Papiere von verlustmachenden Unternehmen in die Höhe: Die Aktienmärkte sind aus den Fugen geraten. Es gibt weitere Warnhinweise für eine Blase. Markus Diem Meier

Der Aktienkurs von Tesla und das Verhalten von Tesla-Chef Elon Musk allein befeuern die Sorgen, dass an den US-Aktienmärkten etwas fundamental schiefläuft. Musk in einem Tesla-Fahrzeug. Foto: Maja Hitij (Getty Images)

Befinden sich die Börsen in einer gefährlichen Blase, die demnächst platzen kann? Dieses Thema beschäftigt Finanzberichte und Foren von Investorinnen und Investoren immer stärker. Die jüngsten Ereignisse um die Gamestop-Aktien und die Tweets von Tesla-Chef Elon Musk, die allein schon Kurse zum steigen bringen, befeuern die Debatte weiter. Doch wie gut begründet sind die Sorgen? Wir liefern die Antworten.

Was für eine Aktienblase spricht

Eine Blase bedeutet, dass Aktienkurse nicht mehr durch wirtschaftliche Gründe getrieben werden wie vor allem die zu erwartenden Gewinne der Unternehmen. «Ich glaube, diese Entwicklung wird als eine der grössten Blasen in die Finanzgeschichte eingehen», schrieb die Anlagelegende Jeremy Grantham in einem Brief an die Investoren des von ihm gegründeten Fonds GMO diesen Januar. Im US-Aktienmarkt – dort vor allem im Technologiesektor – gibt es dafür eine Reihe von Hinweisen. Das gilt zwar nicht für den Schweizer Aktienmarkt, doch der Entwicklung in Übersee können sich die Börsen in Europa nicht entziehen.