Leitartikel zu radikalen Corona-Skeptikern - Die Hetze muss aufhören

Nach der Ausweitung der Zertifikatspflicht verschärft sich die Stimmung im Land: Unbewilligte Demo in Bern am vergangenen Donnerstag. Foto: Raphael Moser

Am vergangenen Samstag an der Corona-Demonstration in Winterthur: Ein Mann hält ein A4-Plakat in die Höhe, darauf ein Bild der sieben Bundesräte hinter Gittern. Dazu die Forderung: «Arrest Bundesrat».

Am Dienstag erscheint auf dem Portal Dieostschweiz.ch ein Gastbeitrag eines Corona-Skeptikers, vollgepackt mit fiebriger Kriegsrhetorik: «Jetzt müssen wir kämpfen. (...) Wenn wir die Herrschenden nicht daran hindern, werden sie unser Land dem Teufel verkaufen. (...) Dies ist ein Krieg, und er hat gerade begonnen.»

Am Mittwoch macht der Satiriker Peter Schneider eine Beschimpfung öffentlich, die er erhalten hat. Darin werden die Geimpften als «hirnamputiert» betitelt, mit denen es «spätestens nach dem dritten Schuss vorbei ist!».