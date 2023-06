Gigi Oeri – Die heftige Abrechnung der ehemaligen FCB-Präsidentin In einem Interview mit der «Basler Zeitung» greift Gigi Oeri alle Führungen an, die nach ihr kamen. Besonders heftig geht sie auf ihren direkten Nachfolger Bernhard Heusler los. Florian Raz

Gigi Oeri greift Bernhard Heusler hart an. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Der Anlass war ein trauriger. Das Begräbnis von Werner Edelmann, Präsident des FC Basel von 2002 bis 2006, der 81-jährig verstorben ist. Aber die FCB-Ehrenpräsidentin Gigi Oeri nutzte den Moment auch, um in einem Interview mit der «Basler Zeitung» mit allen Clubführungen abzurechnen, die nach ihr gekommen sind.

Die aktuelle Crew unter David Degen? «Im Zeugnis würde man lesen können: Sie waren bemüht.» Der vormalige Clubinhaber Bernhard Burgener? Der habe sie «tausendmal» um Rat gefragt: «Dann hat er das Gegenteil von dem gemacht, was ich ihm empfohlen habe.»

Richtig schweres Geschütz fährt sie aber gegen ihren unmittelbaren Nachfolger Bernhard Heusler auf. Dieser habe sie «aus dem FC Basel gedrängt» und «das Tagesgeschäft an sich gerissen». Ohne Heusler, behauptet sie, «wäre ich heute noch beim FC Basel!»

Eine Abrechnung mit elf Jahren Verspätung

Es ist eine Abrechnung aus dem Nichts. Oeri war von 2006 bis 2012 Präsidentin des FCB. Die Stabsübergabe an Heusler ist also bereits elf Jahre her. Ihr Nachfolger selber hat 2017 seine Aktien wieder verkauft und bekleidet seither auch kein Amt mehr beim FCB.

2012 wirkte es auf Beobachter, als habe Oeri den perfekten Moment erwischt, um den Club in andere Hände zu geben. Die Basler hatten den dritten Meistertitel in Serie gewonnen. Oeri wurde allgemein zugute gehalten, dass dank ihrem Engagement ab 1999 aus einem Armen- und Chaosclub ein Verein mit europäischer Ausstrahlung geworden war.

Unter Heusler gewannen die Basler danach weitere fünf Meisterschaften, ehe er den Club mit prall gefüllten Kassen an Bernhard Burgener weiter reichte. Über diese Erfolge scheint sich Oeri heute wenig freuen zu können. Sie sagt in der BaZ: «In den Club hat Heusler nie etwas investiert, ausser seinem Wissen und Können. Aber er hat überall die Lorbeeren einkassiert, bevor er sich 2017 zurückzog.»

Der Wunsch nach mehr Anerkennung

Das Interview liest sich, als würde vor allem hier der Grund für die harten Worte in Richtung ihres Nachfolgers liegen: Oeri wünscht sich, dass ihre Aufbauarbeit in der Öffentlichkeit wieder verstärkt gewürdigt wird. So sagt sie auch: «Heute redet man nur noch vom Meistermacher Heusler und der Geldgeberin Oeri. Das empfinde ich als unfair. Ich habe zehn Jahre lang hart gearbeitet für den FCB.»

Bernhard Heusler sagt auf Anfrage, er habe von den Aussagen Kenntnis genommen: «Ich war – offen gesagt – schockiert.» In erster Linie bedauere er den Tod von Werner Edelmann. Und er stellt fest: «Frau Oeri war in unserer gemeinsamen Zeit mehr als bloss eine Geldgeberin. Deshalb habe ich auch dafür gesorgt, dass sie zur ersten Ehrenpräsidentin des Clubs ernannt wurde. Es gab keinen Anlass, Frau Oeri aus dem Club zu drängen.»

Die 67-jährige Oeri lebt heute auf Ibiza, wo sie ein Tierheim betreibt. Sie unterstützt weiterhin das Nachwuchszentrum des FCB finanziell.

Gigi Oeri feiert 2002 mit Murat und Hakan Yakin, Christian Gimenez, Pascal Zuberbühler, Mario Cantaluppi und Massimo Ceccaroni den Double-Gewinn. Foto: Ullstein Bild

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.