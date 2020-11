Arbeit in luftiger Höhe – Die gute Seele des Münsterturms Hoch über der Stadt organisiert Berns Münsterwartin Marie-Therese Lauper Heiratsanträge und managt heikle Situationen. Doch im Turm wohnt sie nicht. Silvia Staub

Marie-Therese Lauper wohnt – anders als ihre Vorgänger – nicht im Münsterturm. Foto: Stefan Wermuth

Der Münsterturm ist das Berner Wahrzeichen schlechthin. Wer ihn besteigt und nach den ersten 254 Treppenstufen nach Luft ringend die erste Galerie erreicht, wird dort von Marie-Therese Lauper in Empfang genommen. Sie bittet um das Eintrittsticket, das man unten an der Kasse gekauft hat. Der zierlichen Frau, die seit 2007 als Turmwartin amtet, können die Treppenstufen nichts anhaben. Bis zu zehnmal täglich legt Lauper diesen Weg zurück. Ihr Arbeitsplatz befindet sich in luftiger Höhe, 46 Meter über dem Kopfsteinpflaster der Altstadt. «Für mich ist das der schönste Arbeitsplatz der Welt.»