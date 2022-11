Zu den Begleiterscheinungen dieser an Begleiterscheinungen nicht armen Fussball-Weltmeisterschaft gehört, dass man von Geschichten und Anekdoten erfährt, von denen man nichts gewusst hat. So wie jene von Jorge «el Tigre» Acosta, dem Chef des Foltergefängnisses ESMA während der Militärdiktatur in Argentinien, die das Land von 1976 bis 1983 unter Kontrolle hatte.