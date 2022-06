Künstliche Intelligenz Dall-e mini – Die gruselige Kunst von Elon Musks Maschine Eine lernende Software verwandelt Vorgaben in Textform wie «eine fliegende Frau mit Hut» in ein Bild. Faszinierend – und skurril zugleich. Matthias Schüssler

Diese Varianten eines heulenden Affen wurden von Dall-e erzeugt, einem System, das mit einer halben Milliarde Bilder trainiert worden ist. Foto: PD

Künstliche Intelligenzen (KI) begegnen uns als Dienstleister: Sie nehmen Sprachkommandos entgegen, übersetzen Texte oder verschlagworten Fotos. Sie sind inzwischen auch gut darin, dicke Bücher zusammenzufassen, Spam auszufiltern oder uns beim Shoppen im Netz Produktvorschläge zu machen.

Inzwischen betätigen sich maschinell lernende Systeme auch als Künstler: Vor sechs Jahren verwandelte die Prisma-App banale Fotos in Kunstwerke im Stil von Mondrian, Mangas oder Monet. Letztes Jahr sorgte die Voilà-App für Furore, indem sie uns in unseren Selfies in Disney-hafte Comicfiguren oder (meist stark geschönte) Karikaturen verwandelte.

Wenn GPT-3 über Covid-19 dichtet

Ein KI-System namens GPT-3 betätigt sich auf dem Feld der Sprache. Es fasst Bücher zusammen und ist in der Lage, wie die «New York Times» festgestellt hat, «originelle, kohärente und manchmal sogar sachliche Prosa zu schreiben». Nicht nur das. Es erzeugt auch Gedichte zu wählbaren Themen. Als GPT-3 gebeten wurde, ein Gedicht über Covid-19 zu schreiben, kam das dabei heraus: «Covid-19. Es ist ein langer, langer Weg auf die andere Seite / Des Zauns. Und ich bin es leid, in einem Haus zu leben / Das in Flammen steht.»

Ein System namens Dall-e mini versucht sich als Auftragskünstler, der eine Bildbeschreibung in eine Foto-ähnliche grafische Umsetzung verwandelt. Ins Eingabefeld tippt man den Auftrag, zum Beispiel «Die Kuh am Waldrand». Nach einer längeren Wartepause erhält man neun Varianten seines Auftrags.

Die Kuh am Waldrand – vorbei sind die Zeiten, als die Kuh (wie bei Mani Matter) für ein solches Bild noch lange genug stillstehen musste. Screenshot: Matthias Schüssler

Es fällt auf, dass das Motiv sofort erkennbar ist. Ebenso augenfällig sind die verzerrten Konturen der Kuh. Auf einem der neun Bilder scheint es, als ob sie keinen Kopf, dafür zwei Hinterteile hätte.

Das wirkt surreal bis albtraumhaft – und dürfte damit zusammenhängen, dass die KI ihre Werke aus Versatzstücken aus dem Web zusammenpuzzelt und fehlende Informationen dazuerfinden muss. Bei diesem kreativen Prozess zeigt sich, dass den Algorithmen die echte Lebenserfahrung fehlt. Sie würde einem menschlichen Künstler helfen, solche Ausreisser ins Makabere zu verhindern.

Fliegende Frau mit grossem Hut. Screenshots: Matthias Schüssler Harry Potter und Milchsee. 1 / 2

Man muss Dall-e mini zugutehalten, dass das System auch von schwierigen Aufgaben nicht zurückschreckt. «Eine fliegende Frau mit einem grossen Hut» wird auf eine Weise umgesetzt, dass man sich vorstellen kann, dass eine auf Expressionismus spezialisierte Kunstgalerie die eine oder andere der neun Varianten für einen niedrigen vierstelligen Betrag zum Kauf anbieten würde.

Eindrücklich – aber seelenlos

Es gibt jedoch Grenzen für die KI. Die Aufgabe «Harry Potter verirrt sich in einem Meer aus Milch» wird nur teilweise erfüllt: Zwar ist die Hauptfigur im Bild sofort als Zauberschüler erkennbar, und es findet sich auch eine Milchtasse, doch damit hat es sich. Der Interpretationsspielraum, der für eine solche Kreation ausgeschöpft werden müsste, fehlt der Software – die Bilder bleiben allesamt seelenlos.

Natürlich wird mit in den sozialen Medien unendlichen Schabernack getrieben: Heino als Terminator, Halloween-Maske von Thomas Gottschalk, ein Mikrowellenherd von IBM – «Dall·E mini» liefert prompt.

Hinter Dall-e steckt die Forschergruppe Open AI, die von Elon Musk und Microsoft finanziert wird und das Ziel verfolgt, dass die «künstliche Intelligenz der gesamten Menschheit zugutekommt». Dall-e mini benutzt um die 15 Millionen Bilder für seine Kreationen. Es gibt auch eine nicht öffentliche Variante, die die 27-fache Datenmenge zur Verfügung hat und auch Kunststile imitieren kann. Heino als Terminator, wie von Andy Warhol kreiert, ist nur eine Frage der Zeit.

Matthias Schüssler ist Digitalredaktor und berichtet über Neuigkeiten der Tech-Konzerne, Soft- und Hardware und gibt Hilfestellung für den souveränen Umgang mit Smartphone, Computer und Gadgets.

