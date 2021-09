5.

Ein erster Wackler in der YB-Defensive, am Ende aber klärt Martins mit einem Check gegen Ceesay, der ohnehin im Abseits stand. Und wir fragen uns: Geht Martins auch so zu Werke, wenn sein Gegner nicht Ceesay sondern Cristiano Ronaldo heisst? Am Dienstag nämlich gastiert Manchester United im Wankdorf. Und Ronaldo ist warm: Er traf bei seinem ersten Einsatz heute Nachmittag doppelt.