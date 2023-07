Drei frei werdende Sitze – Die grosse Erneuerung der SVP-Fraktion eröffnet viele Chancen Junge, eine 73-Jährige und eine Dissidente: Bei der Berner SVP dürfen viele Kandidatinnen und Kandidaten auf einen Nationalratssitz hoffen. Christoph Hämmann

Zwei SVP-Grossratsmitglieder mit Chancen auf einen Nationalratssitz: Barbara Josi und Hans Jörg Rüegsegger. Foto: Adrian Moser

Bei den meisten Parteien ist die Ausgangslage vor den Nationalratswahlen von Ende Oktober mässig prickelnd: Ein Sitzgewinn ist eher unrealistisch, die Bisherigen treten wieder an – wenn alles normal läuft, nehmen in der neuen Legislatur wieder diejenigen Platz in der grossen Kammer, die dort schon heute sitzen.