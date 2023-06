Abstimmungsflut am 18. Juni – Die grosse Abstimmungshilfe für den Super-Sonntag Der 18. Juni wird zum rekordverdächtigen Abstimmungssonntag. Das Stadtberner Stimmvolk kann über 17 Vorlagen entscheiden. Darum gehts in allen Vorlagen. Damaris Hohler

Bis zum 13. Juni kann brieflich abgestimmt werden, die Stimmlokale stehen am Wochenende vom 18. Juni offen. Foto: Christian Pfander

Ob Klimaschutz, Schuldenbremse, Parkgebühren oder Personalreglement – die Stimmbürgerinnen und -bürger der Stadt Bern können am 18. Juni über rekordverdächtige 17 Vorlagen entscheiden. Es handelt sich um 12 städtische, zwei kantonale und drei eidgenössische Geschäfte. «Die Ballung am 18. Juni ist sicher an der obersten Grenze dessen, was die Stimmberechtigten verarbeiten können», sagte Politologe Adrian Vatter im Interview.

Diese Zeitung will den Leserinnen und Lesern die Entscheidfindung vereinfachen und hat das Wichtigste zu allen Vorlagen zusammengefasst und Links zu den vertiefenden Artikeln gesetzt.

Bund: Klimaschutzgesetz

Mit dem Klimaschutzgesetz sollen die Schweizer Gletscher geschützt werden, argumentieren die Befürwortenden. Im Bild der Aletschgletscher. Foto: Taddeo Cerletti

Das Klima- und Innovationsgesetz legt fest, dass die Emissionen von Treibhausgasen bis 2050 netto null betragen sollen. Dazu soll der Verbrauch von Erdöl und Erdgas schrittweise gesenkt werden. Das Gesetz setzt insbesondere auf zwei Massnahmen. Erstens will der Bund finanzielle Unterstützung bieten, um Öl-, Gas- oder Elektroheizungen zu ersetzen und Gebäude effizienter zu sanieren. Zweitens sollen Unternehmen unterstützt werden, die in klimafreundliche Technologien investieren.

Die Vorlage ist ein indirekter Vorschlag zur Gletscherinitiative, enthält aber im Gegensatz zur Initiative keine Verbote. Gegen die Vorlage hat die SVP das Referendum ergriffen. Sie befürchtet, das neue Gesetz würde zu einem massiv steigenden Strombedarf und zu explodierenden Strompreisen führen.

Bund: OECD-Mindeststeuer

Der Bund will die Unternehmens­gewinnsteuer im ganzen Land auf mindestens 15 Prozent anheben. Dieser Schritt erfolgt unter Druck der Vereinigung der Industrienationen – der OECD. Damit soll die erste Etappe der globalen Steuerreform umgesetzt werden. Betroffen wären rund 200 inländische Unternehmen und 2000 Ableger ausländischer Konzerne. 75 Prozent der zusätzlichen Steuereinnahmen sollen an die Kantone und 25 Prozent an den Bund fliessen. Dieser Verteilschlüssel wird von SP und Gewerkschaften kritisiert: Sie befürchten, dass die Kantone die zusätzlichen Einnahmen in indirekter Form wieder den Konzernen zukommen lassen. Von den grossen Parteien stellt sich nur die SP gegen die Vorlage.

Bund: Covid-Gesetz

Das Parlament hat das Covid-Gesetz nochmals bis Mitte 2024 verlängert. Dadurch können die Behörden weiterhin auf das Covid-19-Zertifikat und die zurzeit deaktivierte Swiss-Covid-App zurückgreifen. Auch Schutzmassnahmen, Bestimmungen zur Förderung von Arzneimitteln sowie Massnahmen bezüglich Grenzschliessungen sollen weiterhin in der Kompetenz des Bundes liegen. Gegen das Gesetz hat ein Komitee massnahmenkritischer Kreise das Referendum ergriffen, unter anderen die Gruppen Mass-voll und Freunde der Verfassung. Sie wollen sich damit gegen «diskriminierende Massnahmen» des Bundes wehren. Von den grösseren Parteien hat einzig die SVP die Nein-Parole beschlossen.

Kanton Bern: Aufweichung der Schuldenbremse

Für Investitionen in Gebäude oder Strassen gilt im Kanton Bern eine Schuldenbremse. Diese soll dafür sorgen, dass die Schulden nur gleich bleiben oder sinken können, aber nicht mehr steigen. Kann der Kanton seine Investitionen in einem Jahr nicht vollständig selbst finanzieren, muss das Defizit in den folgenden Jahren wieder ausgeglichen werden. Werden hingegen Überschüsse erzielt, die nicht im gleichen Jahr für Investitionen verwendet werden, wird der Betrag für den Schuldenabbau verwendet.

Der finanzielle Überschuss steht somit nicht mehr für Bauprojekte zur Verfügung. Um diesem Problem zu begegnen, soll die Schuldenbremse für Investitionen aufgeweicht werden. Konkret soll eine Mehrjahresbetrachtung eingeführt werden. Überschüsse der letzten Jahre sollen mit dem aktuellen Defizit verrechnet werden können. Das soll mehr Spielraum für Investitionen schaffen.

Kanton Bern: Kantonale Elternzeit

Die Elternzeitinitiative möchte die Gleichstellung der Geschlechter fördern. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die Initiative verlangt die Einführung einer bezahlten 24-wöchigen Elternzeit im Kanton Bern. Eingereicht wurde die Initiative von einem überparteilichen Komitee bestehend aus SP, Grünen, EVP Frauen, AL und Gewerkschaften. Diese könnten Eltern zusätzlich zum eidgenössischen Mutter- und Vaterschaftsurlaub beziehen. Jeder Elternteil soll je sechs Wochen erhalten, die restlichen zwölf Wochen könnten die Eltern frei unter sich aufteilen.

Befürwortende argumentieren, dass eine Elternzeit die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern fördere und für den Kanton Bern ein Standortvorteil bedeute. Da es auf nationaler Ebene nicht vorwärtsgehe mit der Elternzeit, sollen progressive Kantone den ersten Schritt machen, so das Initiativkomitee. Das bürgerliche Gegnerkomitee befürchtet Mehrkosten für den Kanton von 200 Millionen Franken und einen Berner Alleingang.

Stadt Bern: Neues Personalreglement

Das Personalreglement regelt die Anstellungsbedingungen der Mitarbeitenden der Stadtverwaltung. Mit der vorliegenden Teilrevision werden zahlreiche Änderungen vorgenommen. Das Ziel sei es dabei, die städtischen Anstellungsbedingungen insgesamt zu verbessern, schreibt die Stadt Bern in der Abstimmungsbotschaft. Folgende Punkte werden angepasst:

Löhne werden in aller Regel gemäss dem Landesindex der Teuerung angepasst, ausser die Stadt befindet sich in einer «finanziell besonders schwierigen Lage».

Zusätzliche bezahlte Urlaube bei Elternschaft und bezahlte Elternzeit von sechs Wochen.

Höherer Minimallohn und weniger Treueprämien bei langjähriger Mitarbeit.

Vereinfachte Weiterarbeit nach Pensionsalter.

Die Stadt möchte sich mit der Teilrevision den «heutigen Gegebenheiten» anpassen und eine soziale und fortschrittliche Arbeitgeberin bleiben, wie sie in der Abstimmungsbotschaft schreibt. Gegen die Vorlage wurde das Referendum ergriffen von den Parteien FDP, SVP, Grünliberale und Die Mitte sowie weiterer Organisationen. Das Referendumskomitee kritisiert, dass der Teuerungsausgleich künftig «automatisch» erfolgen werde und dass der Ausbau «Privilegien für wenige» schaffe.

Stadt Bern: Doppelreferendum gegen Erhöhung der Parkgebühren

Die Stadt hat die Gebührenordnung geändert. Ein bürgerliches Komitee hat gegen zwei Punkte der Teilrevision das Referendum ergriffen:

Erhöhung der Gebühren für Parkkarten: Die Vorlage sieht vor, dass Gebühren der Anwohnerparkkarte in der blauen Zone von 264 auf 492 Franken pro Jahr steigen. Fahrzeuge mit alternativem Antrieb würden künftig 384 Franken zahlen.

Erhöhung der Gebühren für öffentliche Parkplätze: Die Gebühr für das Parkieren auf öffentlichen Parkplätzen soll von 2.20 auf 3.30 Franken pro Stunde angehoben werden.

Der Stadtrat argumentiert, dass die bisherigen Gebühren nicht kostendeckend seien. Eine Erhöhung sei deshalb angebracht. Zudem würde das neue Reglement einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der städtischen Klimaziele leisten. Das Referendumskomitee kritisiert hingegen, die Gebührenerhöhungen seien unsozial, unverhältnismässig und unrechtmässig.

Stadt Bern: Beiträge an vier Kulturinstitutionen

Vier Kreuze sind für die Vorlagen zu den Leistungsverträgen zu setzen. Das Historische Museum, Bühnen Bern, die Kornhausbibliotheken und die Dampfzentrale erhalten Subventionen, teils zusätzlich vom Kanton, von der Burgergemeinde oder von den Gemeinden in der Region. Drei der vier haben eines gemeinsam: Sie müssen sparen. Das Historische Museum erhält 235’000 Franken weniger, Bühnen Bern 470’000 und die Dampfzentrale 100’000 Franken weniger. Wer Ja stimmt, befürwortet die neuen, tiefer dotierten Verträge. Doch ein Nein würde die Kürzungen kaum verhindern – es würde eher als Misstrauensvotum gegenüber der Kulturinstitution interpretiert. In diesem Fall würden neue Verträge ausgehandelt.

Stadt Bern: Zwei Abstimmungen zum Viererfeld

Auf dem Vierer- und Mittelfeld sollen mit einer neuen Überbauung Wohnräume und Arbeitsplätze entstehen. Foto: Adrian Moser

Bereits im März hat die Stadtberner Bevölkerung über das Viererfeld abgestimmt und den Infrastrukturkrediten zugestimmt. In der kommenden Abstimmung geht es nun um die Vergabe von zwei Baurechten an Investoren. Nimmt die Stimmbevölkerung die Vorlage an, kann das neue Stadtquartier auf dem Vierer- und Mittelfeld realisiert werden. Am Rand der Länggasse sollen über 1140 Wohnungen, Räume für rund 700 Arbeitsplätze sowie ein Stadtteilpark gebaut werden.

Stadt Bern: Rahmenkredit Entwässerungsplan

Die Stadt Bern hat einen generellen Entwässerungsplan mit 250 Massnahmen erarbeitet. Dadurch sollen die städtischen Abwasseranlagen erhalten und optimiert werden, das heisst primär Mängel und Schäden behoben werden. Um die mittelfristigen Massnahmen umsetzen zu können, wird ein Rahmenkredit von 110 Millionen Franken benötigt.

Stadt Bern: Sanierung Kornhausbrücke

Die 125-jährige Kornhausbrücke wurde vor 25 Jahren zum letzten Mal saniert. Foto: Stefan Anderegg

Die 125-jährige Berner Kornhausbrücke verbindet die Berner Altstadt mit dem Nordquartier. Nach der letzten Sanierung von 25 Jahren ist sie wieder sanierungsbedürftig. Sie weist unter anderem Schäden an der Fahrbahn und der Abdichtung auf. Gleichzeitig mit der Sanierung sollen auch die Tramgleise auf der Brücke ersetzt werden. Die Sanierungsarbeiten sollen Ende 2024 beginnen und ein Jahr dauern. Am 18. Juni wird über einen Beitrag der Stadt Bern in der Höhe von 9,7 Millionen abgestimmt. Die Projektkosten betragen insgesamt 27,7 Millionen Franken, zwei Drittel der Kosten betreffen den öffentlichen Verkehr und werden von Bernmobil getragen.

Stadt Bern: Rahmenkredit für Ausbau Fernwärmenetz

Bis 2035 baut das Versorgungsunternehmen EWB das städtische Fernwärmenetz aus. Dazu müssen Fernwärmeleitungen in den Boden verlegt werden. Nun möchte die Stadt jene Strassen neu gestalten und aufwerten, die für den Ausbau der Fernwärme ohnehin aufgerissen werden müssen.

Dazu gehören verschiedene Massnahmen: Bäume pflanzen und Strassen entsiegeln, Trottoirs verbreitern oder neue Velospuren bauen. Auch lärmmindernde Strassenbeläge oder eine behindertengerechte Gestaltung sind geplant. Welche Massnahmen wo umgesetzt werden, wird der Gemeinderat in verschiedenen Tranchen festlegen. Am 18. Juni entscheidet die Stimmbevölkerung, ob sie den Rahmenkredit von 48 Millionen Franken für das Massnahmenpaket annehmen will.

