Topthema am WEF – Die Globalisierung wird zurückgedreht Die aktuelle Weltlage verändert den Handel gerade grundlegend. Firmen würden künftig näher beim Endkunden produzieren, glauben Experten – und das wird teuer. Holger Alich

Im Hafen von Shanghai stapeln sich die Container, wegen der Covid-Krise kommt es zu massiven Verzögerungen. Foto: IMAGO/Xinhua

Seit langem nicht mehr hat die geopolitische Lage solch hohe Wellen in der Wirtschaft geschlagen. Der Krieg in der Ukraine und die unbewältigte Covid-Krise in China werden die globale Wirtschaft auf Jahre verändern. Kein Wunder, waren Diskussionsrunden um Themen wie «Ist die Globalisierung zu Ende?» beim World Economic Forum (WEF), das am Donnerstag zu Ende geht, echte Gassenfeger.