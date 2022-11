Das Herbstzeugnis der YB-Spieler – Die Gewinner unter Wicky – und nur ein Ungenügender Die YB-Defensive stellt einen Rekord auf. Und zwei Zugänge erfüllen die hohen Erwartungen noch nicht. Dominic Wuillemin Fabian Sangines

Können wieder jubeln: Die YB-Spieler führen die Super-League-Tabelle komfortabel an. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

David von Ballmoos – Note 5,5

Die letzte Saison war nicht seine beste: Der Goalie war länger verletzt und wirkte dann anfälliger als auch schon. Nun hat der 27-Jährige einen grossen Anteil daran, dass YB die beste Abwehr der Liga stellt. Neun Gegentore nur haben die Berner in 16 Ligapartien erhalten – ein Rekord zu diesem Zeitpunkt der Meisterschaft. Es hätten mehr sein können, aber von Ballmoos zeigte einige Grosstaten, gerade auch in wichtigen Momenten wie im ersten Saisonspiel gegen den FCZ und in den Matchs gegen Basel. Der Emmentaler blieb wettbewerbsübergreifend schon zwölfmal ohne Gegentreffer.