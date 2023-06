Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Die Gesetze der Dummheit Was ein italienischer Essay aus den Siebzigerjahren über uns (und andere) verrät. Mikael Krogerus Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

1976 verfasste der italienische Wirtschaftshistoriker Carlo Maria Cipolla (1922–2000) einen Aufsatz, in dem er Menschen in vier Typen einteilte: Die erste Gruppe nannte er die Hilflosen, die zweite die Intelligenten, die dritte die Banditen, die vierte die Dummen. Sein Aufsatz trug den klingenden Titel «Le leggi fondamentali della stupidità umana», «Die Prinzipen der menschlichen Dummheit» – und auch wenn seine These vorsichtig formuliert etwas steil scheint, so lohnt es sich doch, sie näher zu betrachten.