Hip-Hop-Festival Spex – «Die Gesellschaft ist leider nun mal sexistisch und rassistisch» Am Spex Hip-Hop-Festival wird ein Awareness-Team unterwegs sein. Weil übergriffiges Verhalten die Regel und nicht die Ausnahme ist – wie man etwa am Gurtenfestival gesehen hat. Martin Burkhalter

Lorena Müller und Flurina Werthmüller sind beim Spex für das Awarness-Team zuständig. Philippe «Phibe» Cornu, der das Spex für Gadget mitorganisiert, hat in der Zusammenarbeit mit den beiden viel gelernt. Foto: Franziska Rothenbühler

Für Lorena Müller, 23 Jahre alt, gab es kein Konzert, keinen Club- und auch keinen Festivalbesuch in ihrem Leben, an dem sie nicht auf die eine oder andere Art belästigt oder übergriffig behandelt worden wäre. Nicht nur ihr gehe es so, sondern all ihren Freundinnen, sagt sie.

Auch Flurina Werthmüller, 31 Jahre alt, hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Immer wieder. Sie sagt: «Fakt ist: An jedem Anlass passiert etwas, seien es sexistische, aber auch rassistische Übergriffe und diskriminierendes Verhalten. Deshalb ist es so wichtig, dass es Stellen gibt, an die man sich wenden kann.»

Lorena Müller und Flurina Werthmüller gehören zum Organisationskomitee des Spex Hip-Hop-Festivals, das dieses Wochenende zum ersten Mal auf der Berner Allmend stattfindet.

Das Spex-Programm Das erste Spex Hip-Hop-Festival findet am Freitag und Samstag, 21. und 22. Juli, auf dem Open-Air-Gelände auf der Berner Allmend statt. Das Festival steht ganz im Zeichen des Deutsch- und des Schweizer Raps. Auf dem Programm stehen etwa der ungemein erfolgreiche Rapper RIN aus Deutschland, Kritikerliebling und Gegenmodell zur Übermaskulinisierung im Rap, oder das ebenfalls deutsche Multitalent Alligatoah, der mit seinem humorvollen und gegen den Strich gebürsteten Hip-Hop für Furore sorgt. Aus der Schweiz kommen der famose Dancehall-Sänger und Mundart-Rapkünstler Stereo Luchs, die ungemein vielfältige Westschweizer Rapperin KT Gorique und die ungestüme, zugleich traumwandlerische Berner Rapperin Soukey. (mbu)

spexfestival.ch

Und dort wird es eine ebensolche Stelle geben. Zehn Menschen in blauen T-Shirts werden während der beiden Festival-Tage ständig auf dem Gelände als Ansprechpersonen unterwegs sein, für all jene, die übergriffiges und diskriminierendes Verhalten erleben oder beobachten. Lorena Müller und Flurina Werthmüller sind für dieses sogenannte Awareness-Team zuständig.

Rassismus am Gurtenfestival

Gerade am Gurtenfestival hat man wieder gesehen, wie wichtig solche Teams eigentlich wären. Das Café Révolution, ein Safer Space für schwarze Menschen, stellte am dritten Festivaltag seinen Betrieb wegen rassistischer und offenbar auch gewalttätiger Vorfälle ein. Am Gurtenfestival ist genau das passiert, was ein Care- oder Awareness-Team eigentlich verhindern sollte: Die Opfer haben sich zurückgezogen. «Dabei sollte es gerade umgekehrt sein», sagt Flurina Werthmüller. «Theoretisch müssten in solchen Fällen die Täterinnen und Täter gehen. In der Praxis ist dies leider nicht immer ganz einfach umzusetzen.»

«Wer noch nie einen Übergriff erleben musste, ist sich oftmals gar nicht bewusst, dass es sie überhaupt gibt.» Lorena Müller

Auch am Gurtenfestival war ein Careteam unterwegs, zudem betreibt das Festival verschiedene Kanäle, über die sich Besucherinnen und Besucher melden können, wenn sie sich unwohl fühlen, etwas beobachten oder belästigt werden. Offenbar aber funktionierte das nicht gut genug.

Unangebrachte Schuldgefühle

Ein Problem ist, dass solche Care- oder Awareness-Teams noch ein eher neues Phänomen sind. Vielen Festivalbesucherinnen und -besuchern ist nicht bewusst, dass es sie gibt, sie wissen nicht, wofür sie überhaupt da sind, oder sie trauen sich aus Scham oder unangebrachten Schuldgefühlen nicht, das Angebot zu beanspruchen.

«Nur wenn diese Awareness-Teams sichtbar sind, trauen sich die Leute auch, auf beobachtetes Missverhalten hinzuweisen.» Flurina Werthmüller

Durch die vermehrte Präsenz und vor allem durch Sichtbarkeit soll sich das ändern. «Ein Awareness-Team leistet eigentlich vor allem präventive Arbeit», sagt Flurina Werthmüller. Schon nur die Anwesenheit könne helfen, ein Bewusstsein für diese Thematik zu schaffen, die Leute zu sensibilisieren und so einen rücksichtsvollen Umgang zu fördern. Mit ihrem Konzept möchten sie zwar in erster Linie ein Angebot für betroffene Personen schaffen. «Es geht dabei aber auch um jene, die etwas beobachten. Nur wenn diese Awareness-Teams sichtbar sind, trauen sich die Leute auch, auf beobachtetes Missverhalten hinzuweisen.»

Blinde Flecke

Tatsächlich ist es so, dass es alles andere als selbstverständlich ist, ein Auge für übergriffiges Verhalten zu haben. «Wer noch nie einen Übergriff erleben musste, ist sich oftmals gar nicht bewusst, dass es sie überhaupt gibt», sagt Lorena Müller. «Sexuelle Übergriffe etwa sind gerade bei Männern oft ein blinder Fleck.»

Und weil auch heute immer noch meist weisse Männer Festivals organisieren, fand die Problematik von sexistischem und rassistischem Verhalten viel zu lange kaum Beachtung. Das kann auch Philippe «Phibe» Cornu bestätigen, der als Project Manager bei Gadget das Hip-Hop-Festival mitorganisiert. Er ist wesentlich dafür verantwortlich, dass es am Spex dieses Awareness-Team nun überhaupt gibt.

«Offenbar brauchen wir solche Konzepte, um uns zu sensibilisieren und ein Umdenken auszulösen.» Phibe Cornu

«Mir war die Breite der Thematik zuvor klar viel zu wenig bewusst», sagt Cornu. «Und rassistische Handlungen im Jahre 2023 an einem Musikfestival sind wirklich erschreckend.» Er hat zwar schon vor 15 Jahren, als er auf dem Gurten noch für das Programm zuständig war, ein Comfort-Team ins Leben gerufen. Dieses sei als Bindeglied zwischen Veranstalter, Security, Sanität und Publikum angedacht worden. Zum Beispiel leistete es bei medizinischen Notfällen Hilfe, war für die Begleitung von Menschen mit Behinderungen zuständig und überwachte, ob es in der Infrastruktur noch Verbesserungsbedarf gibt. «Awareness war so, wie wir es heute verstehen, gar kein Thema. Mir hat die Arbeit mit Lorena Müller und Flurina Werthmüller richtiggehend die Augen geöffnet», sagt er. «Ein Festival ist ja immer auch ein Abbild der Gesellschaft. Und so, wie es sich zeigt, ist sie leider nicht nur sexistisch, sondern eben auch rassistisch. Offenbar brauchen wir solche Konzepte, um uns zu sensibilisieren und ein Umdenken auszulösen.»

Dass das Spex auf ein Awareness-Team setzt, hat auch damit zu tun, dass sich der Anlass an ein eher jüngeres Publikum richtet. Die Zielgruppe ist zwischen 16 und 24 Jahre alt. Gerade in der deutschen Hip-Hop-Festival-Szene seien solche Awareness-Teams seit etwa drei Jahren Gang und Gäbe, sagt Cornu. «Auch, aber nicht nur, weil gerade der Deutschrap immer wieder ein Sexismus-Problem hat.»

Es geht um Privilegien

In der Schweiz hinkt man da offenbar noch etwas hinterher. Lorena Müller und Flurina Werthmüller haben für das Spex mit einer Agentur aus Deutschland zusammengearbeitet, die auf Awareness an Festivals spezialisiert ist und etwa in Hamburg am Konzept des Reeperbahn-Festivals mitgearbeitet hat.

«Das Team soll vor allem ein Gefühl von Sicherheit vermitteln», sagt Lorena Müller. «Die Besucherinnen und Besucher sollen wissen, dass jemand da ist, an den sie sich angstfrei wenden können, wenn ihnen etwas passiert ist.» Gleichzeitig ist es für sie auch ein Pilotprojekt, «mit welchem wir zu eruieren versuchen, wie auch wir zukünftig besser mit herausfordernden Situationen umgehen können».

Die zehn Leute, die am Spex im Einsatz sein werden, wurden geschult, sie wissen, wie man reagieren muss. Wichtig ist laut Lorena Müller, dass sie neutral, empathisch und vertrauenswürdig sind, nicht verurteilen und Partei für die betroffenen Personen einnehmen. Dass sie rücksichtsvoll mit ihnen umgehen und nach den Bedürfnissen fragen. «Das Awareness-Team weist auch keinen Tätern die Tür. Das liegt dann in der Verantwortung der Security und der Festivalleitung.» Und Flurina Werthmüller ergänzt: «Wenn man übergriffiges Verhalten erlebt, erstarrt man oftmals und fühlt sich schlimmstenfalls auch noch schuldig. Ein Awareness-Team kann da auch helfen, einen besseren Umgang mit der Situation zu finden.»

«Es ist ein Privileg, wenn man sein T-Shirt ausziehen kann und nicht mit einem sexuellen Übergriff rechnen muss.» Lorena Müller

Zum Konzept gehört auch ein Verhaltenskodex. Darin steht zum Beispiel, dass Rassismus, Sexismus, Ableismus, Queerfeindlichkeit und andere Diskriminierungsformen, aber auch schlicht anzügliches Hinterherrufen, sogenanntes Catcalling, nicht toleriert werden. Auch soll während des Festivals auf eine geschlechtsneutrale Sprache geachtet werden. Nicht zuletzt gilt: No Shirt — no Service. So werden zum Beispiel Männer, die kein T-Shirt tragen, an der Bar nicht bedient.

Zum Awareness-Konzept gehört auch eine Art Verhaltenskodex. Foto: zvg

Letztlich gehe es um Privilegien und darum, diese abzugeben, sagt Lorena Müller. «Es ist zum Beispiel ein Privileg, wenn man sein T-Shirt ausziehen kann und nicht mit einem sexuellen Übergriff rechnen muss.» Awareness könne nur funktionieren, wenn man dazu bereit sei, seine Privilegien zu hinterfragen, anderen ihren Raum zu geben und sich selbst vielleicht etwas zurückzunehmen.

«Auch wir sind als weisse cis-Frauen privilegiert», sagen Lorena Müller und Flurina Werthmüller zum Schluss. «Auch wir sind nicht unfehlbar und müssen unsere Positionen in der Gesellschaft immer wieder reflektieren. Dabei sollte das Augenmerk nicht «nur» auf Rassismus und Sexismus liegen, sondern auf jeglichen Diskriminierungsformen. Awareness ist ein ständiger Lern- und Reflexionsprozess.»





