Unbezahlte Löhne, offene Rechnungen – Die Geschichte eines aussergewöhnlichen Konkurses Der Unternehmer Jon Peer und seine Frau übernahmen 2019 die Traditionsbeiz Zum Goldenen Sternen in Lüscherz. Zurück bleibt ein Scherbenhaufen.

Claudia Salzmann Quentin Schlapbach

Der Gasthof Zum Goldenen Sternen in Lüscherz ist neu verpachtet. Davor trug sich hier ein bemerkenswerter Konkurs zu. Foto: Beat Mathys

Jon Peers Villa in Lüscherz liegt direkt am Wasser. Am Steg ist ein Motorboot befestigt, in der Garage stehen schnelle Autos. In seiner Freizeit verkehrt er gerne mit Promis. «Ich verdanke dir viel. Du weisst warum», schrieb Büne Huber ihm zu Ehren mal auf ein handsigniertes Album. Jon Peer teilt solche Sachen gerne auf Instagram.