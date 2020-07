Achtung Agglo! – Die Gerümpelkammer der Stadt Bern Die Gegner der BLS-Werkstätte Chliforst sehen dort Natur pur. Ganz in der Nähe bietet sich aber das Bild einer dystopischen Industrielandschaft. Bernhard Ott

Aktuell sind unter anderem rund 40 Ethanol-Fässer auf dem Areal der Übungspiste Gäbelbach deponiert. Laut Stadt sind die Fässer leer.



Foto: Adrian Moser

Der Umgangston im Kampf um die geplante BLS-Werkstätte im Chliforst wird schärfer. In der Stadt hängen Plakate der Fondation Franz Weber, auf denen das Projekt als «Verbrechen an der Natur» bezeichnet wird. Doch der Chliforst ist nicht einfach «Natur pur», sondern eine Kulturlandschaft, die auch mit Altlasten zu kämpfen hat: der Übungspiste Gäbelbach einerseits, wo Feuerwehr und Kantonspolizei Übungen abhalten. Und dem Tankwäldli andererseits, in dem es einst ein Benzinlager gab.