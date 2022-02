Berner Podcast «Gesprächsstoff» – Die «Generation Corona» Die Corona-Massnahmen sind weitgehend aufgehoben. Junge Bernerinnen und Berner kehren zur Normalität zurück. Wie geht es ihnen? Und was bleibt von der Pandemie? Sibylle Hartmann Noah Fend

Jugendliche müssten eine Hauptlast tragen in der Pandemie. Die Massnahmen würden sie besonders belasten. Die Einschränkungen seien im Verhältnis zum Risiko einer schweren Corona-Erkrankungen für die Jungen am grössten. Das hörte man in den letzten zwei Jahren immer wieder.

Doch stimmt das überhaupt?

Nachdem diese Zeitung zur Aufhebung der meisten Corona-Massnahmen bereits drei Maturandinnen porträtiert hatte, wünschten sich mehrere Leserinnen und Leser ein breiteres Abbild der Berner Jugend. Ihnen fehlten Lernende, die im Arbeitsleben und in Lehrbetrieben mit anderen Realitäten konfrontiert waren.

In der ersten Folge des neuen Berner Podcasts «Gesprächsstoff» kommen sie nun zu Wort: der 17-jährige Don, angehender Velomechaniker, der weder Homeoffice noch Kurzarbeit erlebte, aber seit der Pandemie keine Lust mehr hat auf Ausgang. Und die 23-jährige Julia, die im ersten Lockdown ihren Job als Serviceangestellte eines Restaurants verlor und sich in der Pandemie beruflich neu orientieren musste.

Schliesslich erzählt Evelyne Grieb vom Trägerverein für die offene Jugendarbeit der Stadt Bern, wie sie die Jugendlichen während der letzten zwei Jahre erlebt hat.

