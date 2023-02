Sweet Home: We ❤ Mimosen – Die geheimen Instagram-Stars Die zarten, duftenden Mimosen wecken die Sehnsucht nach dem Frühling. Kein Wunder, sind alle so verliebt in sie. Marianne Kohler Nizamuddin

Direkt aus dem Süden

Mimosen direkt aus der Provence. Foto über: @clotildevente

Instagram ist der Kiosk der Gegenwart. Blätterte man einst in Hochglanzzeitschriften und liess sich dabei vom Leben der Anderen ein wenig vom Alltag wegtragen, scrollt man heute auf dem Handy durch diese visuelle App. Klar, es gibt bedeutende Unterschiede. Der wichtigste ist wohl, dass Zeitschriften von Profis gemacht wurden und die sozialen Medien Privates zur Profession machen. Ich plädiere für einen leichten Zugang. Ein bisschen herumstöbern und sich von schönen Bildern, Ideen und Welten inspirieren oder ablenken zu lassen, kann Freude machen.

Dabei entdeckt man, dass es auch ganz unverhoffte und bescheidene Instagram-Stars gibt. Einer davon ist die zarte, empfindliche und betörende Mimose. Sie ist der schönste Frühlingsbote, kommt direkt aus dem Süden und trifft mit ihrer sonnengelben Pracht explosionsartig mitten ins Herz. Hier laden die Mimosen dazu ein, in den Süden zu reisen. Clotilde Vente vermietet nämlich eine bezaubernde Wohnung in der Provence. Die Wohnung, 40, Rue de l'anguille ist in Isle Sur la Sorgue. Clotilde hat sie wunderschön und liebevoll eingerichtet und schmückt sie bestimmt gerade mit den sonnigen Blumen.

Französischer Charme

Mimosen in einer charmanten französischen Wohnung. Foto über: @julie.de.pinieux

Im Januar sind auch die französischen Städte voller Mimosen. Jedes Blumengeschäft lockt damit die Passanten vom grauen Alltag in den warmen Süden. Die Wohnungen der Französinnen sind immer voller Blumen. Und natürlich auch voller Charme und diesem bestimmten «Je ne sais quoi». Eine, die das besonders charmant kann, ist die Interiordesignerin Julie de Pinieux. Auf ihrem Instagram finden Sie viele entspannte, typisch französische Einrichtungsideen.

Die wunderbare Welt der Fabienne Nomibis

Mimosen und Poesie in Reims. Foto über: @nomibis

Eine ganz besondere Welt kreiert und zeigt Fabienne Nomibis. Auf ihrem Instagram kann man sich von ihrem Zuhause und ihren Fundstücken verführen lassen. Viele der schönen Dinge, die sie findet, kann man auch kaufen, denn Fabienne Nomibis betreibt ein Online-Brocante-Geschäft. Wer ihr auf Instagram folgt, sieht zuerst, was gerade Neues im Angebot ist. Es sind aber nicht nur die Fundstücke, die Lust machen auf Neues, sondern auch ihre Einrichtungsideen, die alle eine gewisse Poesie in sich tragen.

Mimosen in Paris

Festlich gedeckt mit Stil, Kreativität und Mimosen. Foto über: @charlotte_antonia

Einer der wohl coolsten, inspirierendsten Schweizer Instagramaccounts ist derjenige von Charlotte Fischli. Wer wissen will, was gerade besonders interessant, neu, in Mode, begehrenswert oder auf jeden Fall eine Überlegung wert ist, folgt Charlotte auf Instagram und abonniert ihren Newsletter. Momentan weilt sie gerade in Paris und feierte dort kürzlich ihren Geburtstag. Natürlich mit Mimosen, aber auch mit selbst bemalten Tellern.

Stilexplosion

Mimosen in einer Vase von Campbell Rey. Foto über: @charlotterey

Instagram ist auch zum Schwärmen da und ich schwärme für die stylishe, talentierte Charlotte Rey. Sie ist die eine Hälfte von Campbell Rey, einem angesagten englischen Designstudio. Zusammen mit Duncan Campbell kreiert sie Inneneinrichtungen, Möbel, Teppiche, Wohnaccessoires und vieles mehr. Dieser blaue Beistelltisch ist von Campbell Rey bei Invisible Collection. Auch die Vase, aus der die Mimosen explodieren, ist eine Kreation von Campbell Rey. Auf ihrem Instagram teilt Charlotte Rey ihre Inspirationen und lässt in ihren Geschichten auch immer wieder ein wenig in ihr Leben blicken. Ihr persönlicher Stil, die Mode, die sie trägt, und ihr Auge für Schönes sind einzigartig.

Ein Tisch voller Liebe

Pasta, Mimosen und Sinnlichkeit. Foto über: @skyemcalpine

Jede Mahlzeit wird zum Fest, wenn auch Blumen auf dem Tisch stehen. Und diese fehlen bei der Kochbuchautorin Skye McAlpine nie. Die Engländerin, die auch in Venedig lebt, begann mit einem Blog, wechselte auf Instagram und wurde mit beidem weltberühmt. Sie publizierte gerade eben ihr drittes Kochbuch «A Table full of Love». Die Rezepte von Skye sind alle fantastisch, aber einfach, und die von ihr kreierte Welt ist zum Träumen schön. Sie kocht nicht nur, sondern stylt und fotografiert alles selbst. Auf ihrem Online Shop Skye McAlpine Tavola kann man denn auch viele hübsche Dinge kaufen, die ihr bei ihrer Arbeit ins Auge stechen.

Italianità made in Switzerland

Mediterranes Stilleben mit Mimosen. Foto über: @steph_ananas

Die Schweizer Interiordesignerin Stephanie Aebischer arbeitet an einem Projekt in Ligurien. Dorthin und überhaupt in den Süden reist sie gerne so oft es geht. Die Bilder, die sie auf Instagram postet, machen Lust auf Italianità, Farben und die Lebensfreude, die der Süden verkörpert. All das widerspiegelt sich auch in ihren Einrichtungen und Farbkonzepten. Ihr Mimosenstrauss steht in einer Link-Vase, diese auf einem Tablett von Sula und alles auf einem Pult aus dem Midcentury.

Korb und Kunst

Der Showroom von Atelier Vime während der «Paris Déco Off» heisst Besucher mit Mimosen willkommen. Foto über: @ateliervime

Die Korbflechterei in Vallabrègues, in der Provence hat eine über 150 Jahre alte Geschichte. Mit Atelier Vime zeigen seine Gründer Anthony Watson und Benoît Rauzy, dass man Geflecht auf die höchsten Ebene erheben kann. Sie verkaufen edelste Vinttagemöbel und -objekte aus Korbgeflecht und lassen auch Neues herstellen. Auf ihrem Instagram zeigen sie ihre Welt, die Liebe zur Handwerkskunst, zur Eleganz und zur Schönheit.

Mimosen und Sweet Home

Mimosen und Anemonen in meiner farbigen Wohnung. Foto: @mariannekohlernizamuddin

Mimosen, Champagner, eine alte Maigret-Geschichte und schon ist die Welt auch mitten im Winter wunderbar. Simenons Kommissar Maigret brachte nämlich immer Mimosen mit für seine Frau, wenn er mit dem Zug in den Süden fahren musste, um Verbrecher zu jagen. Die Maigret-Büche entführen in ein Frankreich, das es, wenn man genauer hinschaut, immer noch ein bisschen gibt. Für mich sind Blumen in der Wohnung sehr wichtig, was Sie auch auf meinem Instagram sehen können. Ich lasse sie aufblühen, wachsen und verblühen. Blumen zeigen für mich in jeder Phase Schönheit. Am schönsten sind die Blumen vom Markt. Aber manchmal schaffe ich es nicht und da helfen auch welche aus dem Supermarkt. Folgen Sie mir auf Instagram und teilen Sie mit mir die Welt rund ums Sweet Home.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

