Trotz allem: Joe Bidens Herausforderer um die Präsidentschaft wird auch 2024 Donald Trump heissen. Foto: Michael Conroy (Keystone)

Noch einmal kurz zusammengefasst, falls bei Donald Trump gerade wieder jemand den Überblick verliert: Der populärste Republikaner und frühere Präsident Amerikas wurde soeben in New York zur Zahlung von 5 Millionen Dollar Schadenersatz verurteilt, weil er vor Jahren eine Frau sexuell missbraucht und später verleumdet haben soll. Ausserdem ist er seit ein paar Wochen ebenfalls in Manhattan wegen mutmasslichen Betrugs angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, vor seinem Wahlsieg 2016 Schweigegeld für eine andere Frau verschleiert zu haben, für einen früheren Pornostar.