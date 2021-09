Oper über Casanova – Die Gefühle eines Schürzenjägers Eine turbulent-intrigante Geschichte: Paul Burkhards Oper «Casanova in der Schweiz» ist ein grosser Spass und ein musikalischer Schatzkasten. Peter König

«Casanova in der Schweiz» ist eine Oper voller melodischer Einfälle und Witz, komplex und dennoch eingängig. Foto: Suzanne Schwiertz

Giacomo Casanova (1725–1798) ist vielleicht die einzige historische Figur, die es in Ballett, Musical, Revue und Operette auf die Bühne geschafft hat. Und in Paul Burkhards Oper, die jetzt in Biel und Solothurn zu sehen ist. Wir schreiben das Jahr 1760, Casanovas Reise beginnt im Zürcher Hotel Schwert und endet im Genfer Hotel de la Balance. In Zürich erblickt er eine unbekannte Schöne, in Genf verliert er scheinbar alles.

Dazwischen spielt eine turbulent-intrigante Geschichte ausgerechnet in Solothurn. «Casanova in der Schweiz» wurde 1943 in Zürich uraufgeführt und schlummerte dann lange in den Kellern der Universal-Edition. Die Oper ist ein wahres Feuerwerk; fünf kurzweilige Bilder lang Musik von meisterhafter Faktur, voller melodischer Einfälle und Witz, komplex und dennoch eingängig. Walzer und Menuette lockern die Grossform auf, die Zeitgenossenschaft des alten Richard Strauss ist unverkennbar. Und dennoch hat Burkhard etwas Eigenständiges geschaffen.