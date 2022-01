Konflikt um Ukraine – «Die Gefahr einer militärischen Invasion ist hoch» Im Streit mit dem Westen werden die Drohungen aus Moskau immer schärfer. Diplomaten sehen Faktoren, die einen Einmarsch Russlands in der Ukraine wahrscheinlich machen. Stefan Kornelius

Truppenaufmarsch in russischen Regionen an der Grenze zur Ukraine: Panzerübungen in der Region Rostow. Foto: Keystone

Trotz intensiver diplomatischer Bemühungen der USA und der Nato-Staaten steigt die Gefahr eines russischen Einmarsches in der Ukraine. Nach drei Verhandlungsrunden allein in dieser Woche macht sich unter westlichen Diplomaten Ernüchterung breit. In der Nato und der US-Regierung wird auf russischer Seite keine Bereitschaft erkannt, den Konflikt auf dem Verhandlungsweg zu lösen.

Öffentliche und nicht öffentliche Äusserungen des stellvertretenden russischen Aussenministers bestärken die Sorge, dass die russische Diplomatie keinen Einfluss auf die Kriegsentscheidung haben wird. Über die tatsächlichen Absichten von Präsident Wladimir Putin und dem mächtigen Sicherheitsapparat besteht Unklarheit.

Nach den amerikanisch-russischen Gesprächen, dem Zusammentreffen des Nato-Russland-Rats und einer eher symbolischen Befassung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wartet Russland nun auf eine schriftliche Äusserung der Nato, in der die Verhandlungsangebote der USA und der Allianz noch einmal zusammengefasst werden sollen.

In der Allianz zirkulieren so genannte Non-Paper (Vorlagen für eine Diskussion) der USA, Frankreichs und Grossbritanniens, in denen Optionen vorgeschlagen werden. Die russische Regierung liess über Aussenminister Sergei Lawrow wissen, dass Moskau den Eingang des offiziellen Vorschlags der Nato abwarten werde. Danach werde über die nächsten Schritte entschieden.

In westlichen diplomatischen Kreisen wird davon gesprochen, dass sich die Allianz damit noch einmal ein paar Tage Zeit erkauft habe. Nun wird damit gerechnet, dass schon in einer Woche die Entscheidung über einen Krieg fallen könnte. Lawrow sagte am Freitag, Russland werde «nicht ewig» auf ein Abkommen warten.

Im Fernen Osten werden Truppen mobilisiert

Russland benutzte in den letzten Tagen die gesamte Klaviatur, um seine Entschlossenheit deutlich zu machen. An der ukrainisch-russischen Grenze setzte sich der Truppenaufmarsch ungebremst fort. Inzwischen sollen etwa 110’000 Soldaten in notdürftigen Aufmarschlagern versammelt sein, Satellitenbildern zufolge vor allem Panzerverbände, Artillerieeinheiten und schnell verlegbare Infanterie.

Der Kreml kündigte zudem eine Mobilisierungsübung für Einheiten im Fernen Osten an, deren schnelle Verlegefähigkeit geprüft werden soll. Es gilt als wahrscheinlich, dass auch diese Einheiten in die Konfliktregion beordert werden.

In der Ukraine selbst sorgte am Freitagmorgen ein Angriff auf staatliche Internetseiten für Aufregung. Die Regierung sprach von einer «massiven Attacke». Hacker hinterliessen eine provokative Nachricht auf Ukrainisch, Russisch und Polnisch, die in ihrer Stossrichtung einen Konflikt zwischen der Ukraine und Polen schüren sollte.

Die Diplomatie sei «ausgebootet», sagte ein Diplomat. Putin stehe unter dem Einfluss des Sicherheitsapparats.

Die bedeutsamen politischen Zitate aber kamen aus Moskau, wo der Chefunterhändler des Landes, der stellvertretende Aussenminister Sergei Rjabkow, sagte, er sehe keinen Grund für eine Fortführung der Verhandlungen in den nächsten Tagen. Die Gespräche steckten «in einer Sackgasse».

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nannte die Gespräche «nicht erfolgreich», obwohl es «positive Elemente» gegeben habe, die allerdings jenseits der russischen Kernforderungen lägen. Rjabkow hatte nach Aussage westlicher Diplomaten sowohl in den Gesprächen in dieser Woche als auch in Begegnungen zuvor zu erkennen gegeben, dass die russische Diplomatie keinen Einfluss mehr auf die Entscheidung Putins habe.

Sie sei «ausgebootet», sagte ein mit der Materie vertrauter Diplomat. Putin stehe allein unter dem Einfluss des Sicherheitsapparats. Dazu passt auch die Beobachtung aus Nato-Kreisen, dass die russischen Sprechzettel über die gesamte Woche hinweg unverändert geblieben waren. Eine Verhandlungsbereitschaft schien es also nicht gegeben zu haben.

Diplomaten sehen Anzeichen für Kriegsgefahr

Die US-Regierung bemüht sich trotz der anhaltenden Drohung um einen sachlichen Ton. Der nationale Sicherheitsberater, Jake Sullivan, äusserte sich erstmals öffentlich seit Beginn der Gespräche und wiederholte die Haltung des Weissen Hauses: Forderungen wie militärische Abrüstung oder Rückzug könnten nur verhandelt werden, wenn sie für beide Seiten gleichermassen gelten würden. Ausserdem sei man bereit, mit diplomatischen Mitteln weiterzuarbeiten.

Gleichwohl räumte Sullivan ein: «Die Gefahr einer militärischen Invasion ist gross.» Die Ankündigung Rjabkows, man könne Militäreinheiten auch nach Kuba oder Venezuela verlegen, nannte Sullivan aufgeplustert.

Ob Russland nun wirklich einen Krieg vom Zaun brechen wird, bleibt dennoch ungewiss, auch wenn sich die Zeichen dafür häufen. Diplomaten nennen zwei Faktoren, die aus der Logik des russischen Sicherheitsapparats einen Waffengang wahrscheinlich machen: Erstens sei Russland momentan militärisch stärker und stütze sich auf überlegene Technologien wie einsatzfähige Überschallraketen oder Cyber-Fähigkeiten.

Und zweitens biete sich aus der russischen Analyse eine seltene Gelegenheit, weil die USA als schwach und aussenpolitisch handlungsunfähig eingestuft würden. Die frühe Absage von Präsident Joe Biden an einen militärischen Einsatz in der Ukraine werde wie eine Einladung verstanden.

