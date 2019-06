Die «Gaybrücke» könnte ein Anfang sein

Auch manche deutschen Städte haben Ampelpärchen jeglicher Façon. So wurden im letzten Sommer in Frankfurt am Main zehn Ampeln an der Konstablerwache pünktlich zum Christopher Street Day permanent umgerüstet: Sie zeigen ein schwules und ein lesbisches Pärchen Hand in Hand und mit einem Herzchen. Auch in Hamburg und Flensburg gibt es solche Ampelpärchen.

Beliebt: All diese Ampelpärchen-Varianten gibt es in Wien. Bild: PD

Und wie steht es mit der Umbenennung der Zürcher Gaybrücke? Dass dieser Name wieder verschwindet, dürfte kaum umstritten sein. Doch stellt sich die Frage, ob es in der Stadt Zürich nicht an der Zeit wäre, der grossen und nicht unbelasteten Rolle der Stadt in der Geschichte der Anerkennung von homo- und bisexuellen Menschen bei den Strassennamen Rechnung zu tragen.

Der Kreis und die Amicitia

So gibt es in der Stadt Zürich zwar unweit des Zähringerplatzes an der Brunngasse 15 beim Barfüsser seit gut drei Jahren eine Gedenktafel für den einstigen Lesezirkel Der Kreis, der für homosexuelle Männer zum internationalen Treffpunkt wurde.

Keine der über 2500 Zürcher Strassen oder Wege aber wurde nach dieser Organisation benannt, obwohl sie in der Nachkriegszeit für die Homosexuellenbewegung in ganz Europa zum Vorbild und zur Hoffnungsträgerin wurde. Insbesondere ihr führender Kopf, der Schauspieler Karl Meier (Pseudonym: Rolf), hätte eine solche Ehrung zweifellos verdient.

Gleiches gilt etwa für Laura Thoma, die 1931 mit dem Damenclub Amicitia die erste Schweizer Lesbengruppe gründete und mit dem «Freundschaftsbanner» die erste Schweizer Zeitschrift für homosexuelle Frauen und Männer herausbrachte.

Gedenktafeln aus dem Jahr 2015 am Barfüsser. Bild: net

Der Kreis und Amicitia sowie Laura Thoma und Karl Meier würden fraglos die Bedingungen erfüllen, welche die Strassenbenennungskommission aufgestellt hat: Bei der Namenswahl werde «auf einen direkten historischen, lokalen und zukunftsgerichteten Bezug zum Quartier» geachtet, heisst es dort.

Immerhin war, zumindest in den letzten Jahrzehnten, Homosexualität kein Grund, jemanden nicht mit einem Strassennamen zu ehren. So wurde etwa dem schwulen Komponisten Paul Burkhard (Oh, mein Papa, Zäller Wienacht) 2008 eine Strasse in Seebach zugeeignet.