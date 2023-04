Historischer Coup – Die Fussball-EM 2025 kommt in die Schweiz Nun haben auch die Frauen ihren Grossanlass: Die Schweizer Bewerbung setzt sich gegen starke Konkurrenz durch – und steht vor einer grossen Chance. Fabian Sangines

Grosser Jubel: Das Schweizer Nationalteam darf sich auf eine Heim-EM freuen. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die Schweiz hat ihre nächste Fussball-Europameisterschaft. Nach 2008, als die Männer gemeinsam mit Österreich eine Heim-EM austragen durften, sind im Sommer 2025 die Frauen an der Reihe. Als kurz nach 18 Uhr Schweizer Zeit in Lissabon der Name «Switzerland» aus dem Couvert gezogen wurde, erlebte die Schweizer Delegation um SFV-Präsident Dominique Blanc und Frauenfussball-Direktorin Marion Daube einen Gefühlszustand irgendwo zwischen Erleichterung und Ekstase.

Gegen die Konkurrenz wie Frankreich, Polen oder den nordischen Verbund aus Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen waren Argumente wie das Schweizer ÖV-Netz, die kurzen Distanzen zwischen den Spielorten, aber auch das Entwicklungspotenzial für den Fussball der Frauen offenbar derart schlüssig, dass sich das 15-köpfige Exekutivkomitee für die Schweizer Bewerbung entschied. Somit bleiben dem nationalen Fussballverband etwas mehr als zwei Jahre, um einen Grossanlass auf die Beine zu stellen.

Vor allem steht die Schweiz nun aber vor einer einzigartigen Chance, den hiesigen Fussballerinnen eine nie dagewesene Plattform zu bieten – und somit einen dringend notwendigen Schub zu verleihen. Zuletzt schien das Schweizer Nationalteam international von den Topteams abgehängt und von diversen anderen Ländern überholt zu werden. Spielerinnen und Verbandsverantwortliche schlugen mehr oder weniger deutlich Alarm, blickten besorgt in die Zukunft, auch wenn beispielsweise die U-17 mit ihrer EM-Qualifikation zuletzt für einen Lichtblick sorgte. Nun aber, so prophezeite es bereits Daubes Vorgängerin Tatjana Haenni, kann die Schweiz zu einem mehr als zweijährigen Höhenflug ansetzen.

In diesen Stadien wird gespielt Infos einblenden Basel, St.-Jakob-Park, 38’512 Plätze

Bern, Wankdorf, 31’500 Plätze

Genf, Stade de Genève, 30’084 Plätze

Zürich, Letzigrund, 26’104 Plätze

St. Gallen, Kybunpark, 19’694 Plätze

Luzern, Swissporarena, 16’800 Plätze

Sitten, Tourbillon, 16’263 Plätze

Lausanne, Stade de la Tuilière, 12’544 Plätze

Thun, Stockhorn-Arena, 10’398 Plätze

Vielleicht erhält dieser Höhenflug mit der anstehenden Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland sogar noch weiteren Auftrieb. Da spielt die Schweiz in der Gruppe A gegen Neuseeland, Norwegen und die Philippinen – der Einzug in den Achtelfinal erscheint realistisch. Das wäre so etwas wie der sportliche Startschuss in eine richtungsweisende Phase für den Schweizer Fussball der Frauen.

