Erleichterung in Ostermundigen – «Die Fusion mit Bern könnte doch gelingen» Nach der Stadtratsdebatte haben Ostermundiger Politiker und Politikerinnen das Gefühl, dass Bern ihre Anliegen wieder ernst nimmt. Naomi Jones

Am Schermenweg wären Bern und Ostermundigen ohne Ortsschild schon heute fusioniert. Foto: Alexandra Jaeggi

In Ostermundigen ist die Erleichterung spürbar. Am Donnerstagabend hat das Stadtberner Parlament über die Fusion mit Ostermundigen debattiert. Dabei haben sich alle Fraktionen grundsätzlich für die Fusion mit der Nachbargemeinde ausgesprochen. Mehr noch, sie haben das vom Gemeinderat vorgelegte Papier zur politischen Struktur kritisiert und den Ausbau des Gemeinderates von fünf auf sieben Mitglieder gefordert. Das soll in Zusammenarbeit mit Ostermundigen geschehen, und zwar so, dass die «Interessen Ostermundigens angemessen berücksichtigt werden».