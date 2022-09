Tierwelt in der Antarktis – Die furchtlosen Robben am Südpol besuchen Der Robbenbestand am Südpol hat sich teilweise erholt – verantwortlich dafür ist der Walfang. Eine Antarktis-Rundreise ermöglicht Einblicke in die Lebenswelt der verschiedenen Robbenarten. Hans-Martin Bürki-Spycher

Krabbenfresserrobbe: Die Robbenart bewegt sich über Eis­schollen, indem sie mit dem Vorder- und Hinterteil hin- und herwippt. Dieses Exemplar vollzieht wahrscheinlich gerade eine Rolle seitwärts. Foto: Alamy Stock

Gemächlich tuckert das Schlauchboot in Richtung Ufer. Die Gruppe Antarktis-Reisender freut sich über die Robben: Sie liegen auf Eisschollen, auf flachen Felsen oder ganz einfach am Strand und schauen mit ihren grossen Kuller­augen die Besucherinnen und Besucher verwundert an.

Die Tiere sind entspannt. Wozu sollten sie sich fürchten? Hier, in ihrer Heimat, der Antarktis, drohen keine natürlichen Feinde, vor denen sie sich in Acht nehmen oder fliehen müssten. Zumindest nicht an Land. Im Wasser sähe es anders aus. Doch davon später.

Robben sind einfach sympathisch. Ihnen zu begegnen, ist ein Höhepunkt auf jeder Polarkreuzfahrt. Selbst für den ­Biologen Michael Wenger, 50, der in den letzten 17 Jahren 22-mal als Reiseleiter in der Antarktis war, ist jede Begegnung ein Erlebnis. «Als ich zum ersten Mal eine Rossrobbe sah», erinnert er sich, «schossen mir die Tränen in die Augen.»

Michael Wenger: Der 50-jährige Meeresbiologe aus Breitenbach SO begleitet Reisen in die Polarregionen und hält Vorträge zum Schutz der Unterwasserwelt. In seiner Freizeit taucht er. Foto: zVg

Die Rossrobbe hat nicht etwa mit Pferden zu tun, sondern ist benannt nach dem britischen Entdecker und Seefahrer James Clark Ross (1800–1862). Die Rossrobbe mit ihrem silbrig-braunen Fell und den grossen Augen ist eine von sechs Robbenarten, die in der Antarktis vorkommen.

Rossrobbe: Von den antarktischen Robben ist die Rossrobbe die kleinste. Aufgrund ihres unproportionierten Halses und der Musterung ihres Fells ist sie aber schon von weitem zu erkennen. Foto: Alamy Stock

Sie ist die seltenste – oder besser: die am seltensten beobachtete Robbenart. Daneben gibt es Weddellrobben, Krabbenfresserrobben, Antarktische Seebären, Südliche See-Elefanten und Seeleoparden.

Seeleopard: Kleinere Exemplare dieser Robbenart fressen Krill, Fische und jagen im untiefen Wasser Pinguine. Die grösseren Individuen ernähren sich von anderen Robben. Foto: Getty

Die Tiere sehen aus, als könnten sie kein Wässerchen trüben. Dabei geht gerne vergessen, dass Robben Raubtiere sind. Dem Menschen werden sie jedoch kaum gefährlich, was umgekehrt leider nicht gilt. Zu Millionen wurden die gutmütigen Tiere abgeschlachtet und je nach Art beinahe ausgerottet, meist wegen ihres Fells. Doch diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei: Die meisten Bestände haben sich erholt und gedeihen prächtig.

Weniger Wale, mehr Robben

Im Fall der Krabbenfresserrobbe gibt es jedoch nicht nur erfreuliche Gründe für deren Zunahme: Durch die Walfängerei ging die Konkurrenz um Nahrung drastisch zurück. Sowohl der Bartenwal wie auch die Krabbenfresserrobbe ernähren sich vor allem von Krill, kleinen Krebschen, die sie aus dem Wasser filtern. Die fehlenden Wale lassen die Krillpopulation wachsen, wovon die Robben profitieren.

Jagd auf Krill: Die Krabbenfresserrobbe ist die verbreitetste Robbenart. Sie ernährt sich hauptsächlich von Krill. Dazu saugt eine Robbe die kleinen Krebse zusammen mit Wasser in den Mund ein und stösst dann die Flüssigkeit wieder aus. Der Krill bleibt an den siebartig angeordneten Zähnen hängen. Foto: Tui De Roy / Minden Pictures / Biosphoto

Eine andere Lieblingsspeise haben See-Elefanten: Sie ernähren sich zur Hauptsache von Tintenfischen, die sie in rund tausend Metern Tiefe erbeuten. «Bei seinen Tauchgängen kann ein See-Elefant 60 bis 70 Minuten lang die Luft anhalten», sagt Michael Wenger.

See-Elefant: Im Rüssel wärmen die bis zu vier Tonnen schweren Kolosse die Atemluft vor. Die Männchen erzeugen mit ihrer markanten Nase und weit aufge­rissenem Mund knarrende Geräusche, mit denen sie Nebenbuhler in die Flucht schlagen. Foto: Imago

Zehen für den Landgang: Im Wasser setzt der See-Elefant seine fünf­fingrige Flosse zum Steuern ein. Foto: Imago / Westend61

Die Männchen dieser Robbenart sind echte Kolosse: Ein Bulle bringt bis zu vier Tonnen auf die Waage. Die Weibchen dagegen wiegen nur etwa ein Viertel davon. «Das Verhältnis der beiden Geschlechter ist wie bei einem Sumoringer und einer Geisha», fügt Michael Wenger schmunzelnd an.

Von einem Robbenbaby geküsst

Der Antarktis-Spezialist kam einem jungen See-Elefanten einmal unglaublich nahe, viel näher, als er eigentlich vorgehabt hatte. «Ein See-Elefanten-Baby lag im Gras, und ich wollte es fotografieren, legte mich hin, denn ich will die Tiere auf Augenhöhe vor der Kamera haben», erzählt Michael Wenger.

Flosse drauf: Gute Erfahrungen mit Touristen lassen diesen See-Elefanten zutraulich werden. Foto: Alamy Stock

Das Baby kroch auf den Fotografen zu, und «irgendwann musste ich die Kamera zur Seite legen, denn ich konnte nicht mehr scharf stellen, so nahe war das Baby schon». Auf einmal war es vor seinem Gesicht, gab ihm einen «Kuss» auf die Stirn und fing an, an Michael Wengers Nase zu saugen. Sehr zum Gaudi der übrigen Expeditionsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Die drei Robbengruppen erkennen Infos einblenden Robben leben im und am Meer. Sie kommen an Land, um dort ihre Jungen zu bekommen, um am Strand ein Sonnenbad zu nehmen oder zu schlafen. Fachleute unterscheiden drei Gruppen: Hundsrobben, Ohrenrobben und das Walross.



Hundsrobben Rossrobben gehören zu den Hundsrobben und bewegen sich raupenartig. Bild: Imago/Bluegreen Pictures Hundsrobben sind die grösste Robbenfamilie, zu der auch die meisten ­Robben der Antarktis gehören. Sie besitzen keine äusserlich sichtbaren Ohren, sondern nur Ohrlöcher. Die Hinterflossen sind nach hinten weggestreckt. Hundsrobben bewegen sich an Land wie eine riesige Raupe, weil sie die Beinflossen nicht drehen können: Sie «robben» wortwörtlich über den Boden. Im Wasser schlagen sie zum Schwimmen mit den breiten Hinterflossen, während sie die Vorderflossen eng an den Körper anlegen.



Ohrenrobben Seebär-Ohren laufen spitz zu. Foto: Alamy Stock Ohrenrobben haben auffällig vor­stehende Ohrmuscheln und können ihre Hinterflossen nach vorne schieben und sie als Beine einsetzen. Deshalb sind sie in der Lage, mit erstaunlicher Geschwindigkeit über den Boden zu watscheln. Zu den Ohrenrobben gehören die Seelöwen und – als einzige antarktische Art – die Seebären. Im Wasser sind die Vorderflossen für den Hauptantrieb verantwortlich, die Hinterflossen dienen nur zum Steuern. Während Hundsrobben an Land faul herum­zuliegen scheinen, sind Seelöwen und See­bären oft in einer halb aufgerichteten «Achtungsstellung» zu ­sehen, wenn sie nicht gerade schlafen.



Walross Walross im norwegischen Svalbard. Foto: Getty Das Walross kommt nur in den kalten Meeren der Nordhalbkugel vor und zeichnet sich aus durch seine charak­te­ristischen Stosszähne, die über die Brust ­hinabragen.

Ein anderes Mal forderte eine Teenager-Robbe einen Guide-Kollegen zum Ringen auf. «See-Elefanten sind super spannende Tiere», resümiert Michael Wenger, «wenn sie klein sind. Doch wenn sie älter werden, liegen sie nur noch am Strand herum.»

Bei solchen Erlebnissen braucht man keine Angst vor aggressiven Müttern zu haben, die ihre Jungen verteidigen. Denn wie die meisten Robben werden kleine See-Elefanten schon früh entwöhnt, und die Mutter verlässt ihr Baby. Die jungen Robben sind nun auf sich allein gestellt und erkunden voller Neugierde alles am Strand. Sie suchen oft die Nähe zu menschlichen Wesen, sobald ihre Mutter sich nicht mehr um sie kümmert.

Weniger umgänglich ist der Seeleopard. Seinen Namen hat er wegen seines gefleckten Fells und weil er ein Beutegreifer ist, der neben Kleintieren und Fischen auch Pinguine und junge Robben anderer Arten erbeutet. Robben, die andere Robben verspeisen: Wer hätte das gedacht! Rund 80 Prozent aller Krabbenfresser­robben tragen Narben von Wunden, die ihnen Seeleoparden zugefügt haben. Nur jedes fünfte Junge überlebt sein erstes Jahr. Ein hoher Anteil der Verluste dürfte auf Seeleoparden zurückgehen.

Die grössten Feinde der Robben sind jedoch die Schwertwale, auch Orcas genannt. Die riesigen Meeressäuger sind clevere Jäger, die in der Gruppe ihre Opfer verfolgen. Häufig versuchen verfolgte Robben, sich auf einer Eisscholle in Sicherheit zu bringen. Doch das beeindruckt die Orcas nicht. Sie schwimmen dicht nebeneinander und knapp unter der Wasserober­fläche auf die Scholle zu und erzeugen so eine Welle, die über die Eisscholle schwappt und die Robbe mitreisst. Ältere Schwertwale bringen ihrem Nachwuchs die Jagdstrategie bei: Sie legen gefangene Robben wieder zurück auf eine Scholle, damit die Jungtiere die Chance bekommen, es selbst zu versuchen.

Schwimmkünstler: Der Seeleopard ist dank seinen vorderen und hinteren Flossen ein behänder Schwimmer und Taucher. Er erreicht im Wasser Geschwindigkeiten von bis zu 37 Kilometern pro Stunde. An Land aber ist er schwerfällig und langsam. Foto: Alamy

Zurück zu den Seeleoparden: Ihre Männchen können auch gegen Menschen aggressiv werden. Es gibt Berichte, wonach Seeleoparden Boote attackierten oder aus dem Wasser sprangen, um einen Menschen am Bein zu packen. Vielleicht hat dies mit der schlechten Sicht vom Wasser aus zu tun. Von Natur aus springen die Raubtiere hoch, um an der Eis­kante stehende Pinguine zu ergreifen. Eine mensch­liche Silhouette kann da schon mal an einen Pinguin erinnern. Noch mehr ­ähneln den Pinguinen vermutlich die schwarzen, torpedoförmigen Pontons der Festrumpf-Schlauchboote. Seeleoparden beissen da gerne hinein, sodass die Pontons neuerdings mit einem Schutz vor Durchlöcherung versehen sind.

Auch die Begegnung mit einem Antarktischen Seebären kann zu einem Abenteuer werden. Diese Robbenart wurde früher stark bejagt – wegen ihres Pelzes. Sie wird daher auch Pelzrobbe genannt. Die Jagd nach dem kostbaren Pelz brachte die Seebären an den Rand des Aussterbens.

Harem für einen Seebären

Heute hat sich die Art erholt, es gibt wieder über eine Million Tiere. Männliche Seebären sind während der Paarungszeit ziemlich temperamentvoll. «Sie teilen die Strandabschnitte unter sich auf, jeder hat sein Territorium, wo er einen Harem unterhält», sagt Michael Wenger. «Wir Menschen sehen die Grenzen dieser Territorien nicht – für die Männchen sind sie dagegen ziemlich klar.» Wer die Linie überschreitet, wird angegriffen. Der erfahrene Reiseleiter hat in den letzten 17 Jahren zwar «nie eine ­extrem gefährliche Situation erlebt, aber man muss halt schon aufpassen».

Seebär: Die stärksten Männchen dieser Robbenart bilden nach harten Kämpfen gegen ihre Geschlechtsgenossen Harems. Diese umfassen zwischen 14 und 40 Weibchen. Foto: Alamy Stock

Die Paarungszeit ist für den männlichen Seebären äusserst anstrengend. An Nahrungsaufnahme ist kaum noch zu denken. Und mit der Zeit ist er nicht einmal mehr in der Lage, den sexuellen Bedürfnissen seiner Haremsdamen zu genügen. Bisweilen schläft er während einer Paarung ein, worauf die ­betroffene Partnerin lautstark protestiert. Passiert das mehrmals, stimmen alle Weibchen in das Protestgeschrei ein. Damit signalisieren die Frauen ihren Wunsch nach Ablösung. Das Geschrei lockt einen anderen, ausgeruhten und haremslosen Bullen herbei. Es kommt zum Kampf, bei dem der neue meist gewinnt. Die Zeit eines Paschas ist begrenzt und der Verschleiss an Männchen gross.

Die Krabbenfresserrobben leben dagegen saisonal monogam. Mutter und Jungtier sind in Gesellschaft eines Bullen, der die beiden bewacht und verteidigt. Das wäre an sich nichts Besonderes, wäre er auch der Vater des Jungen. Aber das ist er mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht. Warum verteidigt er dann Mutter und Kind? Ganz einfach: Er hat so beste Chancen, Vater des nächsten Kindes zu werden, das dann wiederum von einem anderen Männchen verteidigt wird.

Es geht also darum, beim Weibchen in die Kränze zu kommen. Sobald das Jungtier selbständig ist, darf er sich mit dessen Mutter paaren. Die beiden bleiben zwei Wochen zusammen, bevor sie im Meer wieder getrennte Wege gehen. Nach rund zehn Monaten kommt das Weibchen erneut an Land, um sein nächstes Junges zu gebären und auf einen neuen Schutzpatron zu treffen.

Auch wenn ein Weibchen sein Junges nur rund einen Monat lang säugt, ist das eine äusserst kräftezehrende Zeit. Die Muttermilch ist sehr fetthaltig, etwa so wie Greyerzer Doppelrahm. Während das Junge schnell an Gewicht zulegt, nimmt seine Mutter entsprechend ab. Denn sie frisst in dieser Phase nichts und verliert bis zur Hälfte ihres Körpergewichtes.

Jungtiere robben in die Irre

Entwöhnte Junge sind auf sich allein gestellt, niemand bringt ihnen das Jagen nach Beutetieren bei. Zum Glück hilft ­ihnen dabei ihr Instinkt. Doch lässt er sie ab und zu auch im Stich. Junge Krabbenfresser verlieren manchmal die Orientierung und wandern landeinwärts anstatt in Richtung Meer. Ihre mumifizierten Kadaver wurden schon weit im antarktischen Eis gefunden, viele Kilometer vom Meer entfernt.

Vielleicht hat die Desorientierung auch mit Rangeleien um den besten Platz am Strand zu tun. «Die besten Plätze sind natürlich vorne am Strand und die schlechteren hinten», sagt Michael Wenger. Die jüngeren und schwächeren Tiere weichen nach hinten aus, und es kann durchaus sein, dass sie sich dabei «verlaufen».

Ausweichen müssen Robben auch vor dem Eis des antarktischen Winters, wenn das Meer rund um den Kontinent zufriert. Nur die Weddellrobbe harrt aus. Wie alle Säugetiere brauchen auch Robben Luft zum Atmen. Doch wie soll das gehen, wenn ein dicker Eispanzer auf der Wasseroberfläche liegt? «Weddellrobben schaben regelmässig mit ihren Zähnen das Eis weg.

Weddellrobbe: Kleiner rundlicher Kopf, runde ­Augen, kurze Schnauze mit ­auffälligen Barthaaren: Die Weddellrobbe sieht niedlich aus. Aber Vorsicht: Ihre Eckzähne sind scharfe Werkzeuge, mit denen sie Löcher in dickem Eis frei hält. Foto: Alamy Stock

So halten sie ihr Loch offen», erklärt Biologe Michael Wenger. Nur schon die ­blosse Vorstellung, mit den Zähnen Eis zu schaben, lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Tatsächlich geht diese Technik auch an den Robben nicht spurlos vorbei. «Das Eisschaben macht ihre Zähne kaputt», sagt Michael Wenger, «dar­um werden Weddellrobben nicht so alt, wie sie werden könnten, wenn sie das nicht machen müssten.»

Bindung: Die bis zu 3 Meter lange Weddellrobbe lebt einzel­gängerisch. Eng ist die Beziehung zwischen Mutter und Jungem während der Stillzeit in den ersten sechs Lebenswochen. Foto: Alamy Stock

Die Eislöcher werden häufig von Männchen bewacht, die dabei Töne von sich geben, welche unter Wasser gut gehört werden und die Weibchen anlocken. Kommt nun ein Weibchen und streckt den Kopf aus dem Atemloch, nützt der Lokalmatador die Situation schamlos aus und paart sich unter Wasser mit der Artgenossin.

Elf Monate später bringt das Weibchen ein Junges zur Welt und zieht den Nachwuchs in Kolonien auf dem Festeis auf. Die Jungen mit ihrem weichen, silber­grauen oder goldfarbenen Fell sehen so herzig aus, dass man sie am liebsten knuddeln würde. Das geht natürlich nicht. Selbst­verständlich halten Antarktis-Reisende respektvoll Abstand und freuen sich auch so über den wunderbaren Anblick.

Die Pole Als Mittelpunkt: Der Biologe und Reiseleiter Michael ­Wenger ist auch Chefredaktor der Zeitschrift «Polar Journal». Zudem hat er zahlreiche Artikel über die Arktis und Antarktis ­geschrieben. polarjournal.ch

