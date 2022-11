Ultras in Italien – Die fünfte Mafia In den Kurven italienischer Fussballstadien herrschen Ultras. Die Vereine lassen sich erpressen. Der Mord an einem Mailänder Ultraboss zeigt die Brutalität im Kampf um Geld, Drogen und Macht. Oliver Meiler aus Rom

Hommage an den ermordeten Anführer: Die Fahne der Lazio-Ultras Irriducibili. Foto: Matteo Ciambelli (NurPhoto via Getty Images)

In der Curva Nord, der Fankurve von Inter Mailand im Stadion Giuseppe Meazza, nannten sie ihn «Zio», Onkel. Als wäre Vittorio Boiocchi, 69 Jahre alt, weisser Stoppelbart, ein vertrauter Verwandter. Okay, er hatte in seinem Leben Probleme mit der Justiz, doch Zeit im Gefängnis gilt in diesem Ambiente als Auszeichnung, das gehört in jedes respektable Curriculum eines Bosses der Ultras.