Was geht? Ausgehtipps der Woche – Die fremd gewordene Heimat betanzen Die Finsterlinge des Stoner Rock, das neue Album von Pablo Nouvelle und der Berner Tanzpreis: Diese Kulturwoche bietet viel Gegensätzliches.

Bühne

«Mother Tongue» von Eduardo Vallejo Pinto ist ein Stück über Entwurzelung. Foto: PD

Zum Saisonschluss kommen bei Bühnen Bern die Talente der Zukunft zum Zug: Im Rahmen der Tanzplattform gibt es sechs internationale Stücke zu sehen. Darunter etwa «Mother Tongue» aus Spanien über die Heimat, die einem fremd erscheint, wenn man nach längerer Zeit zurückkehrt. Am Samstag wird eines der sechs Stücke von der Jury mit dem Berner Tanzpreis ausgezeichnet – dieser beinhaltet die Möglichkeit, in der nächsten Spielzeit für das Bern Ballett zu choreografieren. (reg)

Sounds

Fabian Bürgi ist das, was man getrost einen Schlagzeug-Eklektiker nennen darf: Er spielte Afrobeat mit den Faranas, komplexen Jazz mit dem FM Trio, er lädt zur Party mit den Tequila Boys, ist aktuell mit Müslüm und Dabu Fantastic auf Tournee und organisiert seit Jahren seine Konzertreihe Buergi’s Quest mit wechselnden Gästen. Für die neueste Ausgabe dieser Serie hat er ein Duo geladen, das schon seit Teenager-Tagen gemeinsam um die Häuser zieht: Michael Zisman ist Berns Bandoneon-Wunderkind und Simon Heggendorn der Violinist des Vertrauens u.a. von Stephan Eicher. (ane)

Der Produzent Steve Albini (Nirvana, PJ Harvey) dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als 2010 die Band Weedeater sein Studio betrat: Der Sänger hatte sich zuvor beim Reinigen seiner Lieblingsflinte den grossen Zeh weggeschossen, der Schlagzeuger litt unter einer Meniskus-Verletzung, und der Gitarrist hatte sich auf einer Tour den kleinen Finger gebrochen. Dennoch ist ein überaus wuchtiges, bitterböses und zappendusteres Album entstanden, das den Status der 1997 gegründeten Band als Finsterlinge des Stoner Rock untermauerte. Weedeater, das sind tiefstgestimmte, multipel verzerrte Saiteninstrumente und ein Sänger, der klingt, als hätte er sich beim Schuss in den Fuss auch gleich noch die Stimmbänder zerfetzt. (ane)

Wie wäre es mit einem Kurzurlaub in Rubigen? Im Garten der Mühle Hunziken nämlich wartet ein musikalisch geradezu glorioses Wochenende: Am Donnerstag tritt die nachtschattige, welsche Singer-Songwriterin Emilie Zoé auf, die sich auf ihrem neuen Album mit ihrem zukünftigen Ich beschäftigt. «Hello Future Me» heisst es und ist gewohnt schürfend, hochenergetisch, treibend, traumwandlerisch. Am Freitag präsentiert der Electrokünstler Pablo Nouvelle sein neues Werk: «Vulnerability». Ein flaumiges Dancealbum mit seltsam glimmenden Songs mit dunklen Beats, melodiöse Lieder mit einer dünnen elektronischen Eisschicht darüber. Am Samstag wartet die international durchstartende und neue Königin des Alt-Pop: die Schwyzerin Kings Elliot mit ihren leicht angerissenen, zarten und zugleich betörenden Popballaden. (mbu)

Literatur

Mina Hava studierte Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und danach Globalgeschichte und Wissenschaftsforschung an der ETH Zürich. Foto: zvg

Man kann die eigene Geschichte erst hinter sich lassen, wenn man sie kennt. Die 25-jährige Schweizerin Mina Hava hat einen Migrationshintergrund, die Eltern sind im Krieg aus Jugoslawien geflohen. Als Autorin macht sie ihre Herkunft zu ihrem Stoff und erzählt in ihrem brillanten, wie ein Zettelkasten angelegten Debütroman «Seka» bruchstückhaft von einer jungen Frau aus dem Schweizer Mittelland, ihrer Familie und den bosnischen Wurzeln. Weltpolitik, vergessene Konflikte und private Erzählungen überlagern sich dabei und legen faszinierende Muster frei. (lex)





