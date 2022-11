Midterms in Alaska – Die Frau, die zweimal Sarah Palin besiegte Die Demokratin Mary Peltola verteidigt den einzigen Sitz des Bundesstaats Alaska im US-Repräsentantenhaus. Und das gegen ihre berühmte Freundin.

Peter Burghardt aus Washington

«Wir haben es geschafft!»: Die Demokratin Mary Peltola bei der Wahlparty in Anchorage, Alaska. Foto: Spencer Platt (Getty Images/AFP)

Die Frau, die nun schon zweimal Sarah Palin besiegt hat, kommt aus Orten, von denen die wenigsten Amerikaner je gehört haben. Mary Peltola wuchs auf in Kwethluk, Tuntutuliak, Platinum und Bethel am Kuskokwim River. Ihre Heimat liegt im Westen Alaskas, 6000 Kilometer und mindestens 16 Flugstunden entfernt von Washington D.C., wo sie nach diesen Zwischenwahlen Abgeordnete der Demokraten bleibt. Als erste Ureinwohnerin dieser Gegend. Als erstes Mitglied der russisch-orthodoxen Kirche. Als erneute Siegerin über eine recht berühmte Gegnerin.

Ihre Rivalin Palin gehörte zu den Gründern der Tea Party, jener republikanischen Vorstufe der Trump-Bewegung, und war einst auch Kandidatin für die Vizepräsidentschaft von John McCain. Aber die deutlich weniger bekannte Peltola bezwang die vormalige Gouverneurin zunächst im August, als es um den vakanten Sitz des im März gestorbenen Republikaners Don Young ging. Und dann am 8. November im Rahmen der Midterms ein zweites Mal. «Wir haben es geschafft!», twitterte sie, als das Ergebnis feststand, dazu ein tanzender Krebs.

Ihr Vorgänger sass 49 Jahre im Repräsentantenhaus

Jetzt sei sie «eine echte Kongressabgeordnete für ganz Alaska», sagt die Siegerin, die im Sommer einen schillernden Vorgänger beerbt hatte. Don Young war 49 Jahre lang für den grössten Wahlkreis Alaskas im Bundesparlament gesessen, ein wuchtiger Republikaner, der Klimawandel für Humbug hielt und sein Büro mit Gewehren und präparierten Tierköpfen schmückte.

Als er 1973 ins Repräsentantenhaus einzog, da wurde seine Nachfolgerin Peltola in Anchorage geboren. Ihre Eltern haben elf Kinder, ihr Vater war Buschpilot, Lehrer und Fischereimanager, wegen ihrer Mutter gehört sie zum Volk der Yup’ik. Im Alter von sechs Jahren begann die kleine Mary, mit ihrem Vater professionell zu fischen. Nach dem College und dem Studium zur Primarlehrerin wurde sie zusätzlich Technikerin für Lachs und Hering in Alaskas Ministerium für Fisch und Wild.

Er hielt den Klimawandel für Humbug und schmückte sein Büro mit Gewehren: Der Republikaner Don Young war von 1973 bis 2022 Alaskas Abgeordneter. Foto: Marc Lester (Getty Images)

1996 bewarb sich die Fischereiexpertin für das Landesparlament und verlor knapp. 1998 gewann sie und blieb für die Region Bethel zehn Jahre im Amt, am Ende mit vier Kindern. Sie zählt zu den Mitgründern des Bush Caucus, der sich für das ländliche Alaska einsetzt. Später war sie Managerin für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit eines Goldminenprojekts und Chefin einer Kommission zum Schutz der Lachsbestände in Westalaska. Ausserdem sass sie unter anderem im Stammesgericht des Orutsararmiut Native Council sowie im Vorstand von Verbänden für Naturschutz, Kindeswohl und der Russisch-Orthodoxen in Alaska.

Russland ist näher als Washington

Russland ist ihrem Revier geografisch deutlich näher als Washington, wo dieser Tage übrigens wieder bis zu 16 Grad plus gemessen wurden, in Bethel waren es zu Wochenbeginn 16 Grad minus. Als Kind hatte Mary Peltola mit ihrem Vater Wahlkampf für den Patron Young gemacht, sie brachte ihm beim Besuch vor einigen Monaten Trockenfisch mit. Nach seinem Tod bewarb sie sich um sein Amt. Ihr Motto: «Pro Fisch, pro Familie, pro Freiheit.»

Anders als der konservative Young verteidigt sie das Recht auf Abtreibung auch jenseits von Inzest und Vergewaltigung. Auch ist sie zwar ebenfalls nicht komplett gegen die Ausbeutung von Alaskas Bodenschätzen wie Öl und Gas, hat aber gleichzeitig mehr für den Umweltschutz übrig als er. Die Balance von Ökologie und Ökonomie, der alte Zwiespalt. Allerdings teilt Mary Peltola den Sinn für überparteiliche Zusammenarbeit, vor allem im Verhältnis zur Republikanerin Palin, ihrer Wahlgegnerin.

«Sehen Sie, wie höflich sie ist?»

Die zwei sind befreundet, seit beide gleichzeitig schwanger waren. Auch gilt Mary Peltola als so freundlich, dass es sie nicht mal störte, als ihre Freundin und Widersacherin bei einer Wahldebatte versehentlich eine Frage für sie beantwortete. Sie liess sie ausreden. «Sehen Sie, wie höflich sie ist?», sagte Palin. «So sollte es in der Politik sein.»

Befreundet, seit sie gleichzeitig schwanger waren: Die ehemalige republikanische Gouverneurin Sarah Palin (l.) und die demokratische Abgeordnete Mary Peltola vor einer Debatte in Anchorage, Alaska. Foto: Mark Thiessen (Keystone)

