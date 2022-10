Seltener Nasenkrebs – Die Frau, die ihr halbes Gesicht verlor Susi Schildknecht-Gut war eine aktive und attraktive Frau. Doch dann kam dieses seltsame Nasenbluten – der Beginn einer jahrelangen Leidensgeschichte, die trotz allem auch Mut macht. Stefan Aerni

Den Lebensmut nicht verloren: Die gesichtsverletzte Susi Schildknecht. Foto: Samuel Schalch

Wenn sich Susi Schildknecht mit jemandem verabredet, der sie nicht kennt, schickt sie schon mal vorab ein Foto von sich. «Ich will ja niemanden erschrecken.»

Den Galgenhumor hat die 61-Jährige nicht verloren. Aber sonst ist in ihrem Leben nichts mehr wie früher. Sie, die einst als Aktivierungstherapeutin arbeitete, im Zürcher Stadtparlament politisierte, Marathon lief und eine Laufgruppe für Kinder leitete – diese Powerfrau hat sich ins ländliche Jonen im Aargau zurückgezogen, wo sie mit ihrem Mann René lebt. Sie habe eben Hemmungen, wenn sie unter vielen Menschen sei, gesteht sie und rückt ihre Stoffmaske zurecht, die ihr halbes Gesicht abdeckt.

Im Restaurant wird sie nicht bedient

Verstecken will sie sich aber nicht. «Wir Gesichtsverletzten haben in der Schweiz keine Lobby», sagt sie. Das zu ändern, sei ihr wichtig. «Da stehe ich gern hin und erzähle meine Geschichte.» Auch sie habe früher keine Ahnung gehabt, was es heisst, durch eine Krankheit oder einen Unfall entstellt zu werden, neben den körperlichen auch noch psychische Verwundungen zu ertragen. So sei sie auch schon in einem Restaurant nicht bedient worden, mit der Begründung, sie sei eine Zumutung für die anderen Gäste. «Aber das ist zum Glück die Ausnahme.»

Die Läuferin: Susi Schildknecht am Swiss-Alpine-Marathon 2006. Foto: PD

Und dabei hat alles ganz harmlos angefangen. Ende 2009 – Susi Gut, wie sie damals noch hiess, steckte gerade im Wahlkampf für den Zürcher Gemeinderat – in jener Zeit also begann ihre Nase plötzlich zu bluten. Wird wohl der Stress sein, sagte sie sich. Bald darauf kamen aber auch Schmerzen hinzu, und es bildete sich eine Art Ekzem. Also suchte sie einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt auf. Der beschwichtigte, es handle sich wohl um eine trockene Nase – und verschrieb eine Salbe.

Die Ärzte-Odyssee beginnt

Geholfen hat sie nicht. Stattdessen wurde Susi Schildknecht nun von einem Arzt zum anderen weiterverwiesen. Mal schrieben sie die Beschwerden einem Nasenbruch zu, ein andermal dem Stress und dann wieder den Wechseljahren. «Ich wurde lange einfach nicht ernst genommen», ist sie überzeugt.

Wann ist eine Zweitmeinung sinnvoll? Infos einblenden Steht Ihnen eine Operation bevor, oder ist bei Ihnen eine Krankheit diagnostiziert worden? Das sind Situationen, die alle Betroffenen verunsichern. Manchmal lohnt es sich dann, eine Zweitmeinung einzuholen. «Wir empfehlen das besonders vor schwerwiegenden Eingriffen oder komplexen Behandlungen», sagt Susanne Gedamke von der unabhängigen Schweizerischen Patientenorganisation SPO. Auch wenn eine unklare Diagnose bestehe und die Patienten sich unsicher fühlten, sei eine Zweitmeinung sinnvoll. Wichtig zu wissen: Nehmen Sie Rücksprache mit Ihrer Krankenkasse, denn das Einholen einer Zweitmeinung ist grundsätzlich keine Kassenleistung. Wenn die Zweitmeinung jedoch sachlich gut begründbar ist, übernehmen die Krankenkassen die Kosten meistens. Neben der Schweizerischen Patientenorganisation (Spo.ch) sind in Sachen Zweitmeinung auch die sogenannten Café Med (Menschenmedizin.ch) oder die Universitätsspitäler gute Anlauf- und Beratungsstellen.

Zwei Jahre später ging es Susi Schildknecht so schlecht, dass der Personalchef des Pflegeheims, in dem sie damals arbeitete, besorgt fragte, was denn eigentlich los sei mit ihr. Sie sehe ja immer kränker aus.

Nach diesem Weckruf recherchierte sie im Internet, gab all ihre Symptome ein – und kam auf die Diagnose «Plattenepithelkarzinom», bösartiger Hautkrebs, der eben auch die Nase befallen kann.

Als Susi Schildknecht das dem HNO-Arzt erzählte, bei dem sie damals gerade in Behandlung war, meinte der nur, sie solle sich doch nicht verrückt machen lassen. Wenn sie aber unbedingt wolle, könne er ja eine Gewebeprobe nehmen. Die bestätigte dann prompt die schlimme Diagnose.

Der Krebs verschwindet – und kommt wieder

Nun folgten mehrere Operationen und Bestrahlungen – mit wechselhaftem Erfolg. Die Tumorzellen schienen tatsächlich zu verschwinden. Doch nicht alle Eingriffe gelangen wunschgemäss, noch waren die Schäden aber auf die Nase begrenzt. 2017 dann der Schock: Der Krebs ist zurück. Im Spital raten ihr die Ärzte eiligst zu einer radikalen Operation, andernfalls sei sie wohl in wenigen Monaten nicht mehr am Leben. Susi Schildknecht ist verzweifelt, will lieber sterben, als sich operieren zu lassen.

Erst nachdem ihr Mann mit dem Chefarzt gesprochen hat und ihr in Aussicht gestellt wird, in einem halben Jahr sei sie wieder so weit hergestellt, dass sie ungeniert unter die Leute könne, erst da willigt sie ein.

Als sie nach dem 19-stündigen Eingriff erwacht, fehlt ihre rechte Gesichtshälfte. Das Auge, ein Teil der Stirn und der Wange – alles weg. Es klaffte, so Schildknecht, ein «riesiges Loch».

Bisher über 60 Operationen

Daran konnten auch die nachfolgenden Rekonstruktionsversuche nicht mehr viel ändern. Im Gegenteil: Es kam zu Gewebsentzündungen und anderen Komplikationen, die weitere Eingriffe nach sich zogen. «Mein Gesicht wurde immer mehr verpfuscht», zieht sie nach inzwischen über 60 Operationen eine ernüchternde Bilanz.

«Ich sehe zwar nicht mehr gut aus, aber das Leben ist trotzdem noch lebenswert.» Susi Schildknecht

Wenn Susi Schildknecht ihre Geschichte aus ihrer Sicht erzählt, mag das erst einmal bitter klingen. Diesen Eindruck möchte sie aber keineswegs vermitteln. Sie will nicht anklagen. Deshalb nennt sie auch keine Ärzte und Spitäler, die sie behandelt haben. Wenn sie jemandem einen Vorwurf macht, dann am ehesten sich selbst. «Ich hätte vor dem grossen Eingriff unbedingt eine zweite Meinung einholen sollen», sagt sie heute. Aber sie habe einfach keine Erfahrung gehabt mit dem Medizinbetrieb. «Ich war vorher ja nie ernsthaft krank gewesen. Und dann diese Schockdiagnose!» Da habe sie halt alles mit sich geschehen lassen.

Endlich krebsfrei und mit neuem Elan

Wichtige Stütze: Susi Schildknecht mit Ehemann René. Foto: Samuel Schalch

Ihrer gesunden Kämpfernatur verdankt sie denn auch, dass sie nach der folgenschweren Gesichtsamputation aus dem Tief herausfand. Bestärkt vom ärztlichen Befund, dass sie nun endlich krebsfrei sei, hat sie wieder angefangen, Sport zu treiben, geht zwei- bis dreimal die Woche joggen, macht Krafttraining. Bewegung hilft ihr auch gegen die chronischen Schmerzen, die die vielen Operationen hinterlassen haben.

Daneben ist ihr Ehemann René eine wichtige Stütze. Er habe immer zu ihr gehalten und akzeptiere sie auch so. «Ich sehe zwar nicht mehr gut aus», sagt Susi Schildknecht mit dem ihr eigenen Schalk, «aber das Leben ist trotzdem noch lebenswert.»

Um die Öffentlichkeit für die Anliegen und Probleme gesichtsverletzter Menschen zu sensibilisieren, betreibt Susi Schildknecht auch einen Blog: Krebsgesicht.ch

Stefan Aerni, seit bald 40 Jahren im Journalismus tätig, ab 2013 als Gesundheitsredaktor. Nicht ganz zufällig: Nach einer MS-Diagnose möchte er nun das Unabänderliche mit dem Nützlichen verbinden und über Medizin und Gesundheit berichten – aus der Perspektive der betroffenen Patientinnen und Patienten. Mehr Infos

