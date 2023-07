Proteste in Israel – Die Frau, die gegen Netanyahus drohende «Diktatur» kämpft Shikma Bressler sieht sich nicht als Anführerin. Doch die Physikerin ist eine der treibenden Kräfte im Widerstand gegen die Justizreform – und ihr Ton wird zunehmend schärfer. Peter Münch aus Tel Aviv

Shikma Bressler ist eine der treibenden Kräfte in der israelischen Protestbewegung gegen den Umbau der Justiz. Foto: Matan Golan (Getty)

Sie wandern nur am frühen Morgen und spät am Nachmittag, der sengenden Hitze wegen. Ein paar Hundert Menschen sind es, die nun hinaufziehen von Tel Aviv nach Jerusalem, knapp 70 Kilometer zu Fuss in vier Tagen. Den Widerstand gegen die Justizreform der rechts-religiösen Regierung wollen sie mitten hineintragen ins Zentrum der Macht. Auf ihrem Protestmarsch schwenken sie die israelischen Fahnen, und mittendrin – ganz bestimmt nicht vorneweg – läuft Shikma Bressler.