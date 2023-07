Tagestipp: Intergalactic Lovers – Die flüssige Liebe Mit ihrem aktuellen Album im Gepäck ist die Band Intergalactic Lovers auf Tour, in Thun spielt sie mit Shitney Beers.

Foto: PD

Ein bisschen Feist, ein bisschen PJ Harvey, so klingen die Intergalactic Lovers. Die Indie-Rock-Band aus Belgien hat sich vor 15 Jahren zusammengeschlossen, machte aber zwischendurch auch mehrere Jahre Pause. Ihr neustes Album «Liquid Love» hat sie der Liebe gewidmet, in all ihren Facetten. Wie die Liebe klingt? Synthlastig und verträumt, mit unwiderstehlichen Refrains. Am Festival «Am Schluss» teilt sich die Band den Abend mit Shitney Beers. (jek)

