Kurioser Kontrast in Britannien – Die Flüsse sind ausgetrocknet, aber die Strassen stehen unter Wasser

Der Kontrast könnte kurioser nicht sein. England durchlebt eine Dürreperiode wie seit langem nicht mehr in diesem Sommer. Im Grossraum London ist im Juli der geringste Niederschlag für diesen Monat gemessen worden seit 1836. Ganze Flüsse trocknen aus. Die Quelle der Themse hat sich um acht Kilometer flussab verschoben. Einzelne regionale Wasserbetriebe im britischen Süden haben in Panik ein «Schlauchverbot» verhängt für das Wässern im Garten und raten dazu, das Duschen daheim auf zwei Minuten zu begrenzen – und das Wasser nicht mehr fliessen zu lassen, während man sich die Zähne putzt.

Gleichzeitig aber stehen manche Londoner knietief im Wasser. Im Stadtteil Islington ist diese Woche eine Hauptleitung geborsten und hat, zum Entsetzen der Anwohner, stundenlang ganze Strassenzüge überschwemmt. Fünfzig Häuser wurden schwer beschädigt, Pubs und Geschäfte mussten geschlossen werden. Vier Personen mussten vor der Flut gerettet werden. Und bei Tausenden von Haushalten kam anschliessend erst einmal kein Tropfen mehr aus dem Wasserhahn.

Betreten entschuldigte sich der örtliche Wasserbetrieb, Thames Water, für die Panne. Aber das bewahrte die Verantwortlichen nicht vor kollektivem Zorn. Erst jüngst hatte die Londoner «Times» enthüllt, dass Thames Water durch Lecks und Wasserrohrbrüche ein ganzes Viertel seines Wasservolumens – über 600 Millionen Liter pro Tag – verliert. Bei anderen regionalen Firmen soll es bis zu ein Fünftel sein.

Der Zeitpunkt dieser Enthüllung könnte unglücklicher nicht sein für die Wasserbetriebe. Die aktuelle Trockenheit und die erneute Hitzewelle dieser Woche, ohne Aussicht auf Regen, setzen dem englischen Süden, der an derartige Hitze nicht gewöhnt ist, ganz gewaltig zu. Wie schon im Vormonat, als erstmals die 40-Grad-Marke überschritten wurde, werden aufs Wochenende hin wieder Brände und Katastrophenalarm bei allen Notdiensten erwartet.

Schon jetzt haben sich Parks und öffentliche Anlagen in versengte gelbe Flächen verwandelt. Draussen im Land fürchtet man um die Ernten für dieses und für nächstes Jahr, wenn sich die Trockenheit bis in den Herbst hineinzieht.

Dass dringend Massnahmen ergriffen werden müssten, ist von vielen Seiten schon lange gefordert worden. «Machen wir uns nichts vor – unsere Flüsse sterben», hat etwa der Verband britischer Angler erklärt. «Die Situation ist eine Farce. Es war völlig vorhersehbar und ist ein Resultat unseres Versagens beim Planen für die Sicherheit unseres Landes. In Südengland ist seit der letzten grösseren Dürre von 1976 kein einziges neues Wasserreservoir gebaut worden, während zugleich Millionen mehr Menschen hier leben und immer mehr Wasser brauchen.»

Umweltminister Eustice sagt, die Briten müssten «lernen, mit extremen Verhältnissen zu leben».

Um 70 Prozent hat sich der Wasserbedarf erhöht allein in den letzten 35 Jahren. Der Vorwurf gilt der Regierung und den Wasser-Aufsichtsbehörden ebenso wie den regionalen Wasserbetrieben. Zum Beispiel, klagen deren Kritiker, habe Thames Water vor 11 Jahren in Beckton in Ost-London eine riesige Entsalzungsanlage gebaut, um im Notfall eine Million Menschen zusätzlich mit Trinkwasser versorgen zu können. Aber sie liege aus Kostengründen still und könne gar nicht benutzt werden vor dem nächsten Jahr.

Überhaupt, finden selbst Kommentatoren der konservativen Presse, hätten es Betriebe wie Thames Water in den letzten Jahrzehnten sträflich an Investitionen in die immer mehr verfallende Infrastruktur der Wasserversorgung fehlen lassen. Sie hätten stattdessen ihren Aktionären Jahr für Jahr enorme Beträge aus den Wassergebühren zufliessen lassen und ihren Direktoren Millionengehälter bezahlt.

Immerhin sei die Privatisierung der Wasserwerke durch Margaret Thatchers Regierung in den 80er-Jahren noch damit begründet worden, dass privates Kapital das System besser in den Griff bekommen würde, erinnert in der «Times» deren Wirtschaftsexperte Robert Lea. Stattdessen habe sich die Lage, weil so viel Geld abgezogen worden sei, dramatisch verschlechtert, sodass man sich fragen müsse: «Hat die Privatisierung versagt?»

«Profit den Vorzug gegeben»

«Da der Klimawandel nun auch hier bei uns durchschlägt, haben Regierung und Wasserbetriebe genau gewusst, was da kommt», klagen ergrimmt Englands Angler und andere Interessengruppen. Diese Betriebe hätten «Profiten den Vorzug gegeben vor den Bedürfnissen der Natur». Der River Trust, eine Schutzorganisation für die britischen Flüsse, hat gewarnt, dass der Schaden, der den austrocknenden Flüssen und Flussbetten jetzt zugefügt werde, möglicherweise «nicht wiedergutzumachen ist».

Umweltminister George Eustice, der der Ansicht ist, dass sein Land nun mal «lernen muss, mit extremen Verhältnissen zu leben», hat den Wasserfirmen inzwischen geraten, möglichst bald all ihren «Verbrauchern» das Benutzen von Wasserschläuchen im Garten oder beim Wagenwaschen zu verbieten.

Einen eigenen Plan hat die Regierung unterdessen nicht. In der Schlacht um die Nachfolge von Boris Johnson, die erst im September entschieden sein wird, hat das Thema bisher keine grosse Rolle gespielt.

