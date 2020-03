Kurzarbeit auf dem Flughafen Bern-Belp – «Die Flüge sind praktisch auf null eingebrochen» Die neue Berner Airline Flybair verschiebt wegen des Coronavirus ihren Start. Der Flughafen hat seinen Betrieb heruntergefahren und beantragt Kurzarbeit. Adrian Hopf-Sulc

Im Belpmoos landen derzeit praktisch nur noch die Rega und der Bund. Raphael Moser (Archiv)

Am 2. Mai wäre es losgegangen: Die neue Fluggesellschaft Flybair hätte erstmals abgehoben. Daraus wird nun nichts, die neue Berner Airline startet erst Anfang Juli. Oder je nach Situation in den Feriendestinationen noch später. Denn Spanien und Italien sind vom Coronavirus besonders betroffen, und auch in Griechenland, dem dritten Zielland von Flybair, steigen die Fallzahlen.