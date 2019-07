Die Fischerstube erhält einen bekannten, aber leisen Pächter

Die Restaurants Commercio-Piccadilly AG betreibt derzeit sechs Lokale in der Innenstadt und an der Grenze zum Seefeld, darunter das Commercio, dem das Unternehmen seinen Namen verdankt. «Wir wissen, was es heisst, ein vielfältiges, städtisches Publikum zu bedienen», sagt Von Graffenried. Das Unternehmen tue dies, seiner Philosophie entsprechend, auf die eher leise und diskrete Weise, halte dabei die Qualität stetig hoch. Das soll auch am Rande der bevölkerten Blatterwiese nicht anders sein. Partygäste sind denn auch nicht das Zielpublikum des Lokals. Das Unternehmen will vielmehr respektvoll mit der Umgebung, der Fauna und Flora umgehen. Die neuen Betreiber haben einen Mietvertrag über fünf Jahre mit Option zur Verlängerung um weitere fünf Jahre unterschrieben.

Auch Rotaugen und Schleien im Menu



Die neue Betreiberin will dem Fisch auf der Speisekarte weiterhin viel Platz einräumen. Das Unternehmen hat vom Altstadtlokal Mère Catherine her Erfahrung in der Zubereitung von Süss- und Salzwasserfischen. Für Erstere will das Unternehmen mit einem lokalen Fischer zusammenarbeiten. Neben edlen Fischen sollen auch Rotauge oder Schleie serviert werden.