Analyse: SC Bern vor der Saison – Die fetten Jahre sind vorbei Der SC Bern gehört diesmal nicht zu den Favoriten. Und er wird auch nach der Pandemie nicht sofort wieder an die Spitze zurückkehren. Adrian Ruch

Das Coronavirus ist omnipräsent: Der SCB-Verteidiger Ramon Untersander marschiert Richtung Eis, ein Staff-Mitglied trägt Maske und Handschuhe. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Der SC Bern steigt mit nur zwei ausländischen Feldspielern in die am Donnerstag beginnende Meisterschaft. An der Bande steht mit Don Nachbaur ein Mann ohne internationales Renommee und ohne Erfahrung im Schweizer Eishockey. Auf einen Videocoach, im modernen Eishockey von grosser Bedeutung, wird verzichtet. Den Sportchefposten besetzt mit Florence Schelling eine Art Quereinsteigerin. All das wäre noch vor acht Monaten undenkbar gewesen. Es ist, als müssten sich die Matchbesucher vor dem Eintritt ins Stadion die Temperatur messen lassen. Ach ja, auch das ist Tatsache!