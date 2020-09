Bewegung in bernischer Parteilandschaft – Die FDP umgarnt die BDP – obschon die schon vergeben ist BDP und CVP sehen einen gemeinsamen Weg vor sich. Trotzdem versucht die FDP im Kanton Bern, die BDP auf ihre Seite zu reissen. pd / db

Jan Gnägi ist Präsident der BDP des Kantons Bern und Grossrat: Seine Partei ist bei den anderen gefragt. Raphael Moser

CVP und BDP sind kurz davor, sich auf nationaler Ebene das Jawort zu geben. Das hindert die FDP im Kanton Bern nicht daran, die kantonale BDP zu umwerben, wie die «NZZ am Sonntag» in ihrer jüngsten Ausgabe schreibt. «Wir nehmen zur Kenntnis, dass auf nationaler Ebene Diskussionen bestehen für eine Mitte-Zusammenarbeit zwischen CVP und BDP»: So lässt sich Stephan Lack, Präsident der FDP des Kantons Bern, im Zeitungsbericht verlauten. Doch, so Lack weiter, bedeute das nicht, dass man auf kantonaler Ebene nicht mit der BDP spreche, lokal sei das Vorgehen noch ungewiss. «Persönlich bin ich überzeugt, dass die FDP im Kanton Bern der idealere Partner wäre für die BDP als die CVP.» Ein erster Schritt können Listenverbindungen sein, aber die Tür stehe aus seiner Sicht auch für ein weiterführendes Zusammengehen offen.

Die BDP Bern hat der FDP aber eine Absage erteilt. Jan Gnägi, Präsident der BDP des Kantons Bern, bestätigt gegenüber dem «Bund», was seine Vizepräsidentin Astrid Bärtschi der «NZZ am Sonntag» sagte: Es sei nett, so umworben zu werden. «Aber unser Plan ist ein anderer», liess sich Bärtschi, die gleichzeitig auch Generalsekretärin der BDP Schweiz ist, im Bericht zitieren: «Wir wollen auch auf kantonaler Ebene mit der CVP zusammen eine neue Mitte-Partei gründen.»

In Biel mit gemeinsamer Liste

Im Kanton Bern scheint der Annäherung der beiden Parteien nichts mehr im Weg zu stehen. Bei den bevorstehenden Wahlen in Biel von Ende September beispielsweise ist die Zusammenarbeit laut Jan Gnägi bereits sehr konkret. BDP und CVP treten zusammen auf der Liste «Eine vereinte Mitte für Biel» an. Annäherungen sind auch in anderen Gemeinden im Gang.

Bei den letzten Wahlen auf kantonaler und eidgenössischer Ebene musste die BDP Verluste hinnehmen. Im Nationalrat ist sie seit den Wahlen 2019 noch mit drei Personen vertreten – nach einem Verlust von vier Sitzen. Im bernischen Kantonsparlament konnte die BDP den Schaden bei den Wahlen 2018 in Grenzen halten. Sie verlor bloss einen Sitz und hat noch 13 Mandate. Das Spezielle an der Situation ist dies: Auf nationaler Ebene ist die CVP die starke Partnerin, auf bernisch-kantonaler Ebene ist es gerade umgekehrt.