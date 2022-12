Der Freisinn in Feierlaune: Muris neuer Gemeinde­präsident Stephan Lack (rechts) stösst mit Alt-Nationalrat Gerold Bührer an. Foto: Marcel Bieri

Bricht in Muri ein neues Zeitalter an? Es war im Vorfeld dieser Wahl die grosse Frage. Die Bürgerlichen hatten in Berns reichem Vorort zuletzt Federn gelassen und im Parlament wie im Gemeinderat ihre historische Dominanz verloren. Der vorzeitige Rücktritt von Thomas Hanke als Gemeindepräsident war für die erstarkten Mitte-links-Parteien deshalb die Gelegenheit, um mit einem Wechsel an der Spitze der Gemeinde die bürgerliche Ära endgültig zu beenden. Erstmals überhaupt eine Frau als Gemeindepräsidentin, erstmals jemand aus dem nicht bürgerlichen Lager: In Muri roch es nach Umbruch.