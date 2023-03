Ausstellung Kunstmuseum Basel – Die farbenfrohe Formenwelt der Shirley Jaffe In einer grossartigen Retrospektive entdeckt das Kunstmuseum Basel das malerische Werk der amerikanisch-französischen Künstlerin, deren Bilder lange als Geheimtipp galten. Christoph Heim

Besucherin der Ausstellung vor «La Mer Rouge» (1980) von Shirley Jaffe. Foto: Julian Salinas (Jaffe Estate & Galerie)

Selten haben wir so farbenfrohe und pulsierende Bilder gesehen wie von der 2016 verstorbenen Shirley Jaffe, einer Amerikanerin in Paris, die jetzt vom Kunstmuseum Basel mit einer grossen Ausstellung gewürdigt wird. Shirley Sternstein, die 1923 in New Jersey zur Welt kam und 1949 mit ihrem Mann Irving Jaffe nach Paris auswanderte, begann in den 1950er-Jahren mit Werken im Stil des abstrakten Expressionismus. An der Schwelle zu den 1970er-Jahren erfand sie sich neu und überraschte die Kunstwelt mit eigenwilligen, meist grossformatigen Bildern, die aus bunten geometrischen und organischen Formen bestanden, die sie mit spielerischem Ernst auf der Leinwand arrangierte.