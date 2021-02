Verführerische Bauprojekte – Die fantastischen Bilder, die die Zukunft vorwegnehmen Mit fotorealistischen Darstellungen versuchen Behörden und Baufirmen, Bürgerinnen und Kunden von ihren Projekten zu überzeugen. Die Visualisierungen werden immer perfekter. Wann beginnt die Propaganda? Dölf Barben

Eine Visualisierung zeigt, was sich aufgrund von Plänen nur die wenigsten vorstellen könnten – den lichtdurchfluteten Bahnhof Bern der Zukunft. zvg (Arttools)

Es gibt dieses Bild mit dem schönen roten Tram beim Schosshaldenfriedhof in Bern. Oder das Bild einer weitgespannten Brücke über die Aare bei Aarwangen. Es gibt das Bild von einem Rehazentrum in Roggwil für hirnverletzte Menschen und Bilder von prächtigen Ferienhäusern in Mürren.

Es sind Bilder, die bereits vor einiger Zeit veröffentlicht wurden. Das, was sie zeigen, existierte damals noch nicht. Trotzdem sehen sie erstaunlich echt aus. Sie werden als Visualisierungen bezeichnet; es soll klar sein, dass es sich erst um die Vorstellung einer zukünftigen Realität handelt.