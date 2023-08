Nationalismus im Europaparlament – «Die EU muss sterben» Die Europafeindlichkeit rechtsradikaler Parteien wie der AfD kann die Politik der Europäischen Union nachhaltig ändern – doch ist das nun gut oder schlecht? Thomas Kirchner

Der AfD-Politiker Björn Höcke drückt es so aus: «Die EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann.» (Mai 2021) Foto: Filip Singer (AFP)

Ein kalter Wind weht durch Europa. In vielen Ländern hat die zunehmende Popularität rechter bis rechtsradikaler Parteien Angst ausgelöst in der politischen Mitte. Gerät hier etwas ins Rutschen? Sind der Rechtsstaat und die liberale Demokratie in Gefahr? Könnten die Rechten in Zukunft etwa die gesamte europäische Politik dominieren und sie nach ihren Vorstellungen ummodeln?