Kampf um knappe Vakzine – Die EU droht Grossbritannien mit einem Impfkrieg

Bisher galt Boris Johnson als Impf-Champion. Doch nun erwägt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Exporte von Impfstoffen aus der EU nach Grossbritannien zu verbieten. Angeblich geht es um Vakzine von AstraZeneca, die in den Niederlanden produziert werden. Alexander Mühlauer aus London

Europa-Rekordhalter: Der britische Premier Boris Johnson hat am vergangenen Freitag die erste Dosis des AstraZeneca-Impfstoffs in einem Londoner Spital erhalten. Foto: Frank Augstein (AP)

Einerseits sind die Zahlen verheerend: Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat Grossbritannien mehr als 126’000 Todesfälle zu beklagen – und damit mehr als jedes andere europäische Land. Doch das Vereinigte Königreich hält noch einen weiteren Europarekord: Nirgendwo sind mehr Menschen gegen das Virus geimpft als dort. Gut 27,5 Millionen haben bereits die erste Dosis des Vakzins erhalten, mehr als die Hälfte aller Erwachsenen ist also versorgt. Erst am Wochenende konnte Premierminister Boris Johnson einen erneuten Erfolg verkünden: Allein am Samstag wurden 844’285 Impfungen verabreicht. Auch das ein Rekord.

Probleme in Indien, wo der Impfstoff hergestellt wird

Ginge es nach Johnson, könnte die Impfkampagne einfach so weiterlaufen, aber danach sieht es nicht aus. Der Premier hat mit zwei Problemen zu kämpfen. Da sind zum einen Lieferschwierigkeiten in Indien, wo der Impfstoff-Hersteller AstraZeneca seine grösste Fertigungsstätte unterhält. Von zehn Millionen zugesagten Dosen sind erst fünf Millionen in Grossbritannien eingetroffen. Um die drohende Versorgungslücke abzuwenden, hat Johnson einen engen Vertrauten nach Delhi geschickt. Die Regierung in London versichert, dass die Impfkampagne durch die Lieferprobleme in Indien vorerst nicht gefährdet sei. Bis Mitte April sollen die über 50-Jährigen die erste Dosis erhalten, bis Ende Juli dann die gesamte Bevölkerung. Trotz der Schwierigkeiten in Indien dürfte die britische Regierung ihre Impfziele also weiter erreichen, aber nicht mehr – wie bislang – übertreffen.

«Das ist die Botschaft an AstraZeneca: Du erfüllst erst deinen Vertrag gegenüber Europa, bevor du beginnst, in andere Länder zu liefern.» Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin

Weitaus mehr Bedenken lösen in London die jüngsten Signale aus Brüssel aus. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Wochenende damit gedroht, Exporte von Impfstoffen aus der EU nach Grossbritannien zu verbieten. Dem Vernehmen nach geht es dabei um Vakzine von AstraZeneca, die in einer Fabrik in den Niederlanden produziert werden. Den Zeitungen der deutschen Funke-Mediengruppe sagte von der Leyen: «Das ist die Botschaft an AstraZeneca: Du erfüllst erst deinen Vertrag gegenüber Europa, bevor du beginnst, in andere Länder zu liefern.» In Brüssel wird darauf verwiesen, dass Grossbritannien seit Februar zehn Millionen Impfdosen aus der EU erhalten habe – und zwar von AstraZeneca und Pfizer/Biontech. Im Gegenzug seien aus dem Vereinigten Königreich überhaupt keine Vakzine in die Europäische Union geliefert worden.

Im Mittelpunkt des Streits: Pascal Soriot, Chef von AstraZeneca. Foto: Imago images/MediaPunch

In London wird diese Darstellung nicht infrage gestellt. Es wird lediglich darauf verwiesen, dass AstraZeneca den Vertrag erfüllen solle, den das Unternehmen mit der britischen Regierung geschlossen habe. Demnach hat Grossbritannien Anspruch auf insgesamt 100 Millionen Impfdosen, die sowohl im Vereinigten Königreich als auch in der Europäischen Union produziert werden. Im Mittelpunkt des Streits steht also einmal mehr Pascal Soriot, der Chef von AstraZeneca. In Brüssel ist man der Meinung, dass sich die Verträge, die der Konzern mit Brüssel und London geschlossen hat, gegenseitig widersprechen. Da aber nun beide Seiten auf ihre Verträge pochen, könnte es tatsächlich dazu kommen, dass die EU einen Exportstopp für AstraZeneca-Impfstoffe verhängt. In Brüssel heisst es, dass vor allem Italien auf einen solchen Schritt drängt.

Johnson will mit Merkel und Macron sprechen

In London ist man jedenfalls alarmiert. Bereits in der vergangenen Woche telefonierte Johnson mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte und dem belgischen Premierminister Alexander De Croo. Die beiden sieht Johnson noch am ehesten als Verbündete gegen einen Exportstopp, da sowohl in Belgien als auch in den Niederlanden Impfstoffe produziert werden. Vor dem EU-Gipfel, der am Donnerstag beginnt, wollte der britische Premier noch mit weiteren Staats- und Regierungschefs der EU sprechen, darunter auch mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

«Meine Gespräche mit den EU-Partnern in den letzten Monaten haben mich darin bestärkt, dass sie keine Blockaden wollen. Das ist sehr, sehr wichtig.» Boris Johnson, britischer Premierminister

Laut BBC hat er dies bereits getan. Johnson wollte dafür werben, die Ausfuhr von Impfstoffen nach Grossbritannien nicht zu blockieren. «Meine Gespräche mit den EU-Partnern in den letzten Monaten haben mich darin bestärkt, dass sie keine Blockaden wollen. Das ist sehr, sehr wichtig», sagte der Premier am Montag. «Wir sind alle mit der gleichen Pandemie konfrontiert, wir haben alle die gleichen Probleme.» Der Vorsitzende der grössten Oppositionspartei im britischen Unterhaus, Labour-Chef Keir Starmer, stellte sich auf die Seite Johnsons. Er glaube nicht, dass die Europäische Union den Weg eines Exportverbots für Impfstoffe gehen sollte, erklärte Starmer. Und fügte hinzu: «Ich glaube nicht, dass die EU sich hier selbst hilft.»