Deutschlands Sparkampagne zeigt Wirkung – Die Erwartungen übertroffen – Haushalte sparen erstaunlich viel Gas Deutschland ist es gelungen, den Gasverbrauch um über ein Drittel zu reduzieren. Auch in der Schweiz zeigen die Appelle Wirkung. Ein Überblick. Dominique Eigenmann aus Berlin

Deutsche Privathaushalte sparten im Oktober im Vergleich zum Vorjahr 42 Prozent ein: Ein Mieter dreht am Gas. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Es war noch nicht einmal Sommer, da stimmte Robert Habeck Deutschland schon aufs Energiesparen ein. Er habe noch nie lange geduscht, sagte der grüne deutsche Wirtschaftsminister, aber jetzt dusche er noch viel schneller. «Frieren gegen Putin» wurde zum Schlagwort. Ab da stand Habeck gefühlt in jedem deutschen Haushalt mit in der Dusche, mit an der Heizung, mit am Herd.