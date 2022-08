0:1 gegen Anderlecht – Die erste YB-Niederlage lässt zwei Schlüsse zu Einerseits bekunden die Young Boys gegen die Belgier auch Pech. Anderseits kommen Probleme zum Vorschein, die durch die bisher guten Resultate oft verborgen blieben. Dominic Wuillemin

Die Young Boys sind geschlagen, der Ball ist im Netz: Hannes Delcroix erzielt in der 57. Minute das 1:0 für Anderlecht. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Young Boys erwachen am Freitag mit einem ungewohnten Gefühl. Nach neun Spielen mit sieben Siegen und einem Torverhältnis von 20:1 haben sie erstmals in dieser Saison eine Niederlage erlitten. In der vielleicht bisher wichtigsten Partie 2022/23, ganz sicher gegen den bis jetzt reifsten und stärksten Gegner.