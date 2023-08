Stimmen zum WM-Aus – «Die Enttäuschung ist riesengross» Die Schweizerinnen bleiben im Achtelfinal gegen die Spanierinnen chancenlos. Das sagen sie zum Ausscheiden. Dominic Wuillemin Fabian Sangines aus Auckland

Enttäuscht: Captain Lia Wälti. Foto: Ulrik Pedersen (Freshfocus)

Ramona Bachmann

«Es tut weh. Spanien war eine Klasse besser als wir. Wir haben nicht geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Was schlief lief, ist schwierig zu analysieren. Aber wir waren nach Umschaltmomenten zu harmlos. Und, wenn man zur Pause gegen Spanien 1:4 zurückliegt, dann ist das natürlich eine grosse Hypothek. Spanien war einfach zu stark für uns heute.»

Torhüterin Gaëlle Thalmann

«Ich hätte sehr gerne anders aufgehört. Wir zeigten keinen Kampfgeist, so ist es natürlich schwierig. Dabei war ich mir sicher, dass wir eine Chance haben würden. Aber unsere Leistung war einfach zu wenig gut. Ich bin in erster Linie enttäuscht über das Resultat, weniger über mein Karriereende. Ich bin stolz darauf, was ich alles erreicht habe. Der Fussball hat sich entwickelt, ich habe mich entwickelt.»

Noelle Maritz

«Die Enttäuschung ist riesengross. Vier Gegentore in einer Halbzeit, das ist einfach ungenügend. Wir konnten unser Leistungsvermögen nicht abrufen. Aber es war natürlich schwierig, die Spanierinnen sind sehr gut am Ball. Und dennoch dürfen wir nicht so unterliegen. Wir waren viel zu passiv. Das ist schade.»

Lia Wälti

«Uns wurden die Grenzen aufgezeigt. Die Spanierinnen spielten Katz und Maus mit uns, es war sehr schwierig, überhaupt in Ballbesitz zu kommen. Beim Stand von 1:4 zur Pause ging es dann vor allem um Schadensbegrenzung.»

«Wir haben in der Gruppenphase in der Defensive ein gutes Turnier gezeigt, da haben wir Fortschritte erzielt. Nun wird es darum gehen, dass wir künftig in der Offensive mehr Gefahr kreieren können.»

Trainerin Inka Grings

«Wir sollten dem Gegner Respekt zollen, sie waren eine Klasse besser. Aber wir dürfen Stolz sein, darauf, wie wir uns in der Gruppenphase präsentiert haben. Und wir sollten auch unser Torhüterin Gaëlle Thalmann Respekt zollen, die heute ihr letztes Spiel bestritt und eine grosse Karriere absolviert hat.»

«Wir wollten attackieren, hatten aber in der einen oder anderen Szene nicht das nötige Quäntchen Glück. Ich finde, nach dem 0:1 hat das Team nicht den Glauben verloren. Der Ausgleich war natürlich glücklich. Und dann haben wir gesehen, wie stark diese Spanierinnen sind. Nach dem 1:4 zur Pause stellte ich um, wir wollten solider stehen, und so zurück in die Partie finden. Aber uns sind Grenzen aufgezeigt worden, das ist okay.»

