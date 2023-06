Francesco Pomati, weshalb ist es so schwierig, eine massenhafte Vermehrung von Blaualgen und damit die Entstehung der sogenannten Blaualgenblüten vorauszusagen?

Grundsätzlich sollte man zwischen Phytoplankton und Blaualgen unterscheiden. Bleiben wir zuerst bei den Algen, also dem Phytoplankton. Das ist das harmlose Grüne, das man in Seen und Flüssen als Algen wahrnimmt. Dieses Phytoplankton wächst und blüht je nach Saison schneller oder langsamer, ähnlich wie das Gras an Land. Plankton und andere Algen wachsen jedoch deutlich schneller als Gras. An Land dauert das Wachstum meist Wochen, im Wasser hingegen nur Tage. Das hängt auch damit zusammen, dass die Algen unter Wasser rascher von den Lebewesen zersetzt werden als etwa das Gras an Land von den Kühen gefressen wird.