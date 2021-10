Kommentar zur Preisexplosion - Die Energiekrise als Warnung für die Klimapolitik

Das Kraftwerk Bergkamen im deutschen Ruhrgebiet wurde diese Woche abgestellt, weil der Kohlenachschub fehlt. Foto: Getty Images/Westend 61

Fossile Energie muss teurer werden, damit wir weniger davon verbrauchen. Das ist eine zentrale Säule der Klimapolitik. Jetzt schiessen die Preise in die Höhe, selbst Kohle ist so teuer wie nie. Eigentlich müssten sich Klimaschützer und Politiker freuen. Stattdessen herrscht Katzenjammer.

Energie ist der Treibstoff für alle anderen Industrien, je günstiger und zuverlässiger sie ist, desto günstiger und zuverlässiger wird alles andere. Die weltweite Nachfrage hat nach der Corona-Krise stark angezogen. Aber das Angebot an Energie kann nicht mithalten. Wind und Sonne liefern zu wenig. Die Umstellung von Kohle auf erneuerbare Energien hat Europa anfällig für Engpässe in der Erdgasversorgung gemacht. In der Not versuchen alle wieder auf Kohle auszuweichen. Doch die erhöhte Nachfrage trifft auf ein reduziertes Angebot, Werke wurden geschlossen, Investitionen geächtet.