Treten an Ort – Die Endlosschlaufe des Berner Gemeinderats auf der Schützenmatte Seit fünfzehn Jahren werkelt die Berner Stadtregierung an der Beruhigung und Neugestaltung der Schützenmatte. Eine Chronologie des Stillstands. Bernhard Ott

Zerstörte Bushaltestelle im Bollwerk 2017 – bereits 2009 kam eine Studie zum Schluss, dass die Schützenmatte «von Gewalt geprägt» sei. Foto: Jürg Spori

Im März 2007 stellte der Gemeinderat in einer Antwort auf einen Vorstoss des Grünen Bündnisses (GB) fest: «Auf der Schützenmatte herrscht Handlungsbedarf.» Er bereite ein «Betriebs- und Gestaltungskonzept» vor, das den Raum «übersichtlicher und sicherer» machen soll. Die Aussage dieses Satzes findet sich auch in der letzten Medienmitteilung vom 9. August 2021, in welcher der Gemeinderat festhält: «Die Schützenmatte soll zu einem vielfältig nutzbaren und sicheren Platz umgestaltet werden.» Ein kurzes Resümee von fünfzehn Jahre Treten an Ort:

- 2006: Das GB reicht einen Vorstoss zur Umgestaltung der Schützenmatte ein und regt an, Parkplätze aufzuheben und im P&R Neufeld unterzubringen. Der Stadtrat überweist den Vorstoss im Juni 2007.