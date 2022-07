Heisse Diskussionen zur Umfahrung – Die Emmentaler SP ist gespalten Es ist das grösste Verkehrsprojekt, das es im Emmental je gab. Doch werden die Millionenkredite richtig eingesetzt? Die Sozialdemokraten sind sich uneinig. Regina Schneeberger Tobias Granwehr

Durch Oberburg rollt zu Stosszeiten viel Verkehr, wie dieses Bild zeigt, das an einem Herbstabend aufgenommen wurde. Foto: Beat Mathys

Es ist ein gigantisches Projekt für das Emmental und auch für den ganzen Kanton Bern. 425 Millionen Franken sollen insgesamt in die Verkehrsmassnahmen unter dem Namen «Emmentalwärts» fliessen. In Oberburg ist ein Tunnel geplant, in Hasle eine Umfahrungsstrasse und in Burgdorf verschiedene Massnahmen wie Unterführungen.