Olympia-Hauptprobe in Gstaad? – Die EM 2024 soll im Berner Oberland stattfinden Im Beachvolleyball liegt gerade vieles im Argen. Umso grösser ist der Stellenwert des Turniers in Gstaad. Bald könnten im Saanenland gar Titelkämpfe stattfinden. Marco Oppliger

Volle Ränge, tolle Stimmung: Das Turnier in Gstaad ist ein Erfolgsgarant. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Der Kontrast könnte kaum grösser sein. Vor drei Wochen fand die Beachvolleyball-WM – das Highlight der Saison – in Rom statt. Die Kulisse war trostlos, das Stadion im Foro Italico mehrheitlich leer. In den letzten fünf Tagen demonstrierten die besten Spielerinnen und Spieler der Welt ihr Können nun in Gstaad. Und das Turnier hat seinem Ruf einmal mehr alle Ehre gemacht: Rund 25’000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind erschienen, sie sorgten mehrmals für eine prächtige Stimmung.