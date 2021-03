Die Fans, hier am 2. Oktober in Rapperswil-Jona, werden nun befragt. Werden sie auch erhört? Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Lieber spät als nie. Monatelang schienen die National-League-Clubs oder zumindest ihre CEOs alles daran zu setzen, ihre umstrittene Ligareform in Abwesenheit der Fans und gegen den Widerstand der Spieler durchzuboxen. Nun haben sie die Notbremse gezogen: Bis Ende Saison werden keine weitere Entscheide getroffen. Die Clubs tun nun also das, was sie von Anfang an hätten tun müssen: Sie beziehen die verschiedenen Anspruchsgruppen ein.

Wieso diese späte Einsicht? Der Widerstand gegen die Pläne der National League, insbesondere gegen die Erhöhung der spielberechtigten Ausländer (von vier auf sieben), war in den vergangenen Monaten massiv. Die Fanclubs taten sich zusammen und protestierten mit offenen Briefen, die Spielergewerkschaft machte mobil, die Medien wirkten als Verstärker der öffentlichen Meinung und wiesen auf Fehlentwicklungen hin wie in der deutschen Profiliga DEL. Auch Sponsoren sendeten Signale aus. Und, Achtung: Mit der Saison 2021/22 läuft ja der lukrative TV-Vertrag aus.