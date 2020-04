Corona-Krise in Grossbritannien – Die Einweisung des Premiers in die Klinik verunsichert die Briten Die Queen versuchte, ihr Volk zu beruhigen. Doch viele fragen sich, wie wird das Königreich regiert, wenn Boris Johnson nicht mehr regierungsfähig ist? Cathrin Kahlweit, London

Arbeitet weiter – trotz Klinikaufenthalt: Boris Johnson. Foto: Andrew Parsons (AFP)

Just während die Queen um acht Uhr abends am Sonntag in gemessenem Ton und einer ausgewogenen Mischung aus Humor, Aufmunterung und Trost zu ihrem Volk sprach, wurde der Premierminister von Downing Street Nummer 11, wo er sich in einem Dienst-Apartment in häuslicher Quarantäne aufgehalten hatte, in das St. Thomas’ Hospital gefahren. Es gibt politische Beobachter, die finden, das könne kein Zufall sein: Da werde eine schlechte Nachricht unter einer guten begraben. Boris Johnson habe mit seinem Transfer in die Klinik so lange gewartet, bis die Nation sich für ihre Königin vor dem Fernseher versammelte.

Aber das hiesse, die Gesetze der Medienwelt zu verkennen. Elizabeth II. hatte kaum ihre letzten, optimistischen Sätze darüber gesagt, dass nach einer Phase der Härten bessere Zeiten folgen und Freunde und Familien sich bald wiedersehen würden, und mit einem fast kecken Spruch geschlossen: «We will meet again.» Da folgte schon die Nachricht, Johnson sei in der Klinik, seine Corona-Infektion wolle nicht weichen, er habe hohes Fieber, es gehe ihm schlecht. Die Queen war schnell vergessen.

Beruhigende Erklärungen

Andere Themen dominierten: Wie wird Grossbritannien regiert, wenn der Premier nicht regierungsfähig ist? Was heisst das für die Bekämpfung der Krise? Und für ein Kabinett, das sich laut «Sunday Times» ohnehin im inneren Kriegszustand befindet?

Die Pressestelle der Downing Street beeilte sich, beruhigende Erklärungen herumzuschicken. Es handele sich bei der Verlegung des Premiers in die Klinik um eine Vorsichtsmassnahme, die Ärzte hätten dazu geraten, weil sie Routineuntersuchungen vornehmen wollten. Wobei man wohl kaum von Routine sprechen kann, wenn beim Regierungschef die Sauerstoffsättigung im Blut gemessen wird, Lungenaufnahmen gemacht werden und er, wie zu hören ist, in der Nacht von Sonntag auf Montag zusätzlichen Sauerstoff gebraucht haben soll, um ihm das Atmen zu erleichtern.

Und wer lesen konnte, wusste auch schnell, dass die Beruhigungspillen, die öffentlich verteilt wurden, Placebos sein mussten.

Mehrere Kabinettsmitglieder, die am Montag losgeschickt wurden, beteuerten in diversen Morgensendungen, alles sei gut. Johnson habe weiter die Zügel in der Hand, kein Grund zur Sorge. Gleichwohl übernahm Aussenminister Dominic Raab die Leitung des sogenannten Cobra-Briefings, in dem Sicherheits- und Gesundheitsexperten die Regierung über die neuesten Nachrichten zur Corona-Krise informieren. Und wer lesen konnte, wusste auch schnell, dass die Beruhigungspillen, die öffentlich verteilt wurden, Placebos sein mussten. Anfangs hatte es geheissen, Johnson gehe nur für ein paar Tests über Nacht in die Klinik, dann hiess es plötzlich, er bleibe, solange es nötig sei. Der «Guardian» wie auch die «Times» hatten schon am Sonntag zu berichten gewusst, dass es dem Premier seit Tagen unerwartet schlecht gehe und er bei Videokonferenzen mit dem Kabinett erbarmungswürdig huste. In der PR-Sprache von Johnsons Kommunikationsabteilung hiess das, er habe «persistent symptoms», also Krankheitssymptome, die eigentlich zehn Tage nach ihrem ersten Auftreten längst abgeklungen sein sollten.

Vizepremier für Notfälle

Die ungeschriebene britische Verfassung sieht keinen Vizepremier vor, deshalb war Aussenminister Raab für Notfälle als geschäftsführender Ersatzregierungschef nominiert worden. Der dürfte sich leichtere Zeiten für seinen Einsatz gewünscht haben. Denn die Regierung steht unter massivem Druck. Die Liste der Vorwürfe ist ewig lang – und dass diese in aller Öffentlichkeit verhandelt werden, nicht wirklich tröstlich. Es heisst, die Tories hätten das Nationale Gesundheitssystem, den NHS, kaputtgespart, und der habe nicht für eine Pandemie vorgesorgt. Die Regierung schaffe es nicht, auf dem umkämpften Weltmarkt ausreichend Masken, Schutzanzüge und Corona-Tests zu besorgen. Noch immer würden nicht einmal alle Mediziner und Schwestern getestet, weil es an Equipment fehle. Hektisch aufgebaute Drive-in-Stationen könnten wegen fehlender Test-Sets nicht arbeiten.

Pandemie breitet sich aus: Militärpersonal vor dem St.-Thomas-Spital in London. Foto: Wiktor Szymanowicz (Getty Images)

Ende vergangener Woche hatte Gesundheitsminister Matt Hancock den Briten versprochen, bis Ende April würden wöchentlich 100’000 Landsleute getestet, aber nun sieht es so aus, als sei das nicht zu schaffen. Die «Sunday Times» zitiert eine Quelle aus der Regierung, die das Urteil schon vor dem Monatsende fällt: «Matt hat zu viel versprochen und konnte nicht liefern.»

Der NHS und die Gesundheitsagentur Public Health England, wird geklagt, hätten sich viel zu lange geweigert, Labortests und Aufträge für Schutzkleidung an Privatfirmen zu geben. Tonnenweise abgelaufene Schutzkleidung sei nicht ersetzt worden. Standards für Schutzkleidung seien herabgesetzt worden, um den Vorrat zu strecken – auf Kosten der Sicherheit.